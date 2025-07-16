У Гарначо есть три варианта в Премьер-Лиге

У вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо есть три варианта в Премьер-Лиге для продолжения своей карьеры.

Гарначо еще в концовке минувшего сезона понял, что у него нет будущего в "Юнайтед", угодив в немилость к главному тренеру Рубену Амориму.



"Юнайтед" уже приступил к предсезонной подготовке, но Гарначо, как и несколько других опальных игроков, вынужден приезжать на базу после 5 вечера, чтобы не контактировать с Аморимом и первой командой.



При этом Гарначо предпочитает остаться в Премьер-Лиге, и в первую очередь Алехандро сватают в "Челси", который изучал возможность покупки 21-летнего аргентинца еще в январе.



По информации Daily Mail, за ситуацией Гарначо также наблюдает "Тоттенхэм", а "Астон Вилла" уже сделала свой запрос насчет Алехандро.



Прежде "Юнайтед" надеялся выручить до 70 миллионов фунтов за Гарначо, но теперь сделать это будет сложно, учитывая статус Алехандро как изгоя.