У Гарначо есть три варианта в Премьер-Лиге
У вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо есть три варианта в Премьер-Лиге для продолжения своей карьеры.
Гарначо еще в концовке минувшего сезона понял, что у него нет будущего в "Юнайтед", угодив в немилость к главному тренеру Рубену Амориму.
"Юнайтед" уже приступил к предсезонной подготовке, но Гарначо, как и несколько других опальных игроков, вынужден приезжать на базу после 5 вечера, чтобы не контактировать с Аморимом и первой командой.
При этом Гарначо предпочитает остаться в Премьер-Лиге, и в первую очередь Алехандро сватают в "Челси", который изучал возможность покупки 21-летнего аргентинца еще в январе.
По информации Daily Mail, за ситуацией Гарначо также наблюдает "Тоттенхэм", а "Астон Вилла" уже сделала свой запрос насчет Алехандро.
Прежде "Юнайтед" надеялся выручить до 70 миллионов фунтов за Гарначо, но теперь сделать это будет сложно, учитывая статус Алехандро как изгоя.
16.07.2025 20:00
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