"Борнмут" купил Петровича у "Челси"

"Борнмут" объявил о приобретении голкипера "Челси" Джордже Петровича за 25 миллионов фунтов.

Петрович подписал с "Борнмутом" контракт до 2030 года и немедленно приступает к тренировкам с командой Андони Ираолы, где ему отводится роль первого номера.



Петрович сыграл 31 матч за "Челси" после своего перехода из "Нью-Инглэнд Революшн" за 14 млн. фунтов два года назад, однако утвердиться основным голкипером "синих" не смог.



Зато 25-летний серб проявил себя с лучшей стороны "Страсбуре", за который он провел 31 поединок в минувшем сезоне на правах аренды.



"Я пришел в "Борнмут", потому что хочу расти и хочу играть на лучшем уровне. Думаю, вместе с этим клубом и такой инфраструктурой мы сможем сделать это. Я хочу помогать команде добиваться результатов, становясь лучше каждый день", — сообщил Петрович.