"Борнмут" купил Петровича у "Челси"
"Борнмут" объявил о приобретении голкипера "Челси" Джордже Петровича за 25 миллионов фунтов.
Петрович подписал с "Борнмутом" контракт до 2030 года и немедленно приступает к тренировкам с командой Андони Ираолы, где ему отводится роль первого номера.
Петрович сыграл 31 матч за "Челси" после своего перехода из "Нью-Инглэнд Революшн" за 14 млн. фунтов два года назад, однако утвердиться основным голкипером "синих" не смог.
Зато 25-летний серб проявил себя с лучшей стороны "Страсбуре", за который он провел 31 поединок в минувшем сезоне на правах аренды.
"Я пришел в "Борнмут", потому что хочу расти и хочу играть на лучшем уровне. Думаю, вместе с этим клубом и такой инфраструктурой мы сможем сделать это. Я хочу помогать команде добиваться результатов, становясь лучше каждый день", — сообщил Петрович.
16.07.2025 17:00
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Скучать по те не будем, гнида проросийская)
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