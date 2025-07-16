"Форест" настроен сохранить Гиббс-Уайта

"Ноттингем Форест" настроен предотвратить переход своего полузащитника Моргана Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм".

По информации Sky Sports, "Форест" уже почти год пытается начать с Гиббс-Уайтом переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако до сих пор Морган отказывался обсуждать продление сотрудничества.



И хотя на прошлой неделе "Тоттенхэм" активировал пункт в действующем контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов, "Форест" все еще надеется сохранить Моргана.



"Форест" считает поступок "Тоттенхэма" нарушением конфиденциальности и уже подал соответствующую жалобу в Премьер-Лигу. Владелец "лесников" Евангелос Маринакис морально готов к тому, что столь жесткая позиция может обернуться для него потерей денег.