"Форест" настроен сохранить Гиббс-Уайта

Морган Гиббс-Уайт "Ноттингем Форест" настроен предотвратить переход своего полузащитника Моргана Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм".

По информации Sky Sports, "Форест" уже почти год пытается начать с Гиббс-Уайтом переговоры о новом контракте на улучшенных условиях, однако до сих пор Морган отказывался обсуждать продление сотрудничества.

И хотя на прошлой неделе "Тоттенхэм" активировал пункт в действующем контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов, "Форест" все еще надеется сохранить Моргана.

"Форест" считает поступок "Тоттенхэма" нарушением конфиденциальности и уже подал соответствующую жалобу в Премьер-Лигу. Владелец "лесников" Евангелос Маринакис морально готов к тому, что столь жесткая позиция может обернуться для него потерей денег.




Метки Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 327




Поиск: