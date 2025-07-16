"Брентфорд" предложил 35 млн. фунтов за Хатчинсона

"Брентфорд" выдвинул предложение в 35 миллионов фунтов о покупке вингера "Ипсвича" Омари Хатчинсона.

В данный момент над "Брентфордом" нависла угроза лишиться своих ведущих игроков атаки в лице Бриана Мбемо и Йоана Висса.



Поэтому "Брентфорд" решил действовать на опережение, направив свое предложение по Хатчинсону, который, как утверждает Daily Mail, заинтересован в переходе к "пчелам".



У Хатчинсона есть и другие варианты в Премьер-Лиге. В приглашении 21-летнего англичанина также заинтересованы "Эвертон" и "Ноттингем Форест".