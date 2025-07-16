"Брентфорд" предложил 35 млн. фунтов за Хатчинсона

Омари Хатчинсон "Брентфорд" выдвинул предложение в 35 миллионов фунтов о покупке вингера "Ипсвича" Омари Хатчинсона.

В данный момент над "Брентфордом" нависла угроза лишиться своих ведущих игроков атаки в лице Бриана Мбемо и Йоана Висса.

Поэтому "Брентфорд" решил действовать на опережение, направив свое предложение по Хатчинсону, который, как утверждает Daily Mail, заинтересован в переходе к "пчелам".

У Хатчинсона есть и другие варианты в Премьер-Лиге. В приглашении 21-летнего англичанина также заинтересованы "Эвертон" и "Ноттингем Форест".




Метки Брентфорд, Ипсвич, Хатчинсон

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 15:00

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