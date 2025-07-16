"Сандерленд" обдумывает покупку Джаки
"Сандерленд" изучает возможность приобретения полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки.
Джака выступает за "Байер" после своего перехода из "Арсенала" в 2023 году, уже в своем дебютном сезоне в Леверкузене завоевав титул Бундеслиги.
В минувшем сезоне Джака по-прежнему был ключевым игроком "Байера". Гранит принял участие в 49 матчах, включая все 10 для немецкой команды в Лиге Чемпионов.
У Джаки остается еще три года по контракту, однако Sky Sports утверждает, что 32-летний швейцарец может покинуть "Байер" этим летом, и одним из его возможных направлений является "Сандерленд".
В данный момент "Сандерленд" ищет усиление под Премьер-Лигу, и опыт Джаки очень бы пригодился "черным котам".
16.07.2025 14:00
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