"Сандерленд" обдумывает покупку Джаки

"Сандерленд" изучает возможность приобретения полузащитника леверкузенского "Байера" Гранита Джаки.

Джака выступает за "Байер" после своего перехода из "Арсенала" в 2023 году, уже в своем дебютном сезоне в Леверкузене завоевав титул Бундеслиги.



В минувшем сезоне Джака по-прежнему был ключевым игроком "Байера". Гранит принял участие в 49 матчах, включая все 10 для немецкой команды в Лиге Чемпионов.



У Джаки остается еще три года по контракту, однако Sky Sports утверждает, что 32-летний швейцарец может покинуть "Байер" этим летом, и одним из его возможных направлений является "Сандерленд".



В данный момент "Сандерленд" ищет усиление под Премьер-Лигу, и опыт Джаки очень бы пригодился "черным котам".

