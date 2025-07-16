МЮ представил выездную форму на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2025/26 от своего технического спонсора Adidas.
Новое творение Adidas является современной интерпретацией выездной формы "Юнайтед" 1992 года со снежинками сиреневого цвета.
Это уже третья отсылка к той культовой форме после третьего комплекта в 2015/16 и выездного в 2017/18.
Отличительными деталями новой формы являются v-образный воротник, трусы сливового цвета и белые гетры.
Впервые команда Рубена Аморима примерит новую выездную форму во время предсезонного турне по Соединенным Штатам, где "красные дьяволы" сыграют против "Вест Хэма", "Борнмута" и "Эвертона".
16.07.2025 13:00
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Стерпится - слюбится.
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Туалетка
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Что за Суонси на минималках
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блин, бесит, когда фоткаются с мордой кирпичом и поднятым побородком. по ходу только де Брёйне с нормальным выражением лица и естественной улыбкой умеет фотографироваться..
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Норм! Ждём красоту от адидаса для Ливерпуля.
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очередное уг от адидаса
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