МЮ представил выездную форму на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2025/26 от своего технического спонсора Adidas.

Новое творение Adidas является современной интерпретацией выездной формы "Юнайтед" 1992 года со снежинками сиреневого цвета.



Это уже третья отсылка к той культовой форме после третьего комплекта в 2015/16 и выездного в 2017/18.



Отличительными деталями новой формы являются v-образный воротник, трусы сливового цвета и белые гетры.



Впервые команда Рубена Аморима примерит новую выездную форму во время предсезонного турне по Соединенным Штатам, где "красные дьяволы" сыграют против "Вест Хэма", "Борнмута" и "Эвертона".























