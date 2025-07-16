МЮ представил выездную форму на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26 "Манчестер Юнайтед" представил новую выездную форму на сезон 2025/26 от своего технического спонсора Adidas.

Новое творение Adidas является современной интерпретацией выездной формы "Юнайтед" 1992 года со снежинками сиреневого цвета.

Это уже третья отсылка к той культовой форме после третьего комплекта в 2015/16 и выездного в 2017/18.

Отличительными деталями новой формы являются v-образный воротник, трусы сливового цвета и белые гетры.

Впервые команда Рубена Аморима примерит новую выездную форму во время предсезонного турне по Соединенным Штатам, где "красные дьяволы" сыграют против "Вест Хэма", "Борнмута" и "Эвертона".

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26




Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 16.07.2025 15:31 # black-sumrak1990
    Стерпится - слюбится.

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  2. seagull77 16.07.2025 15:23 # seagull77
    Туалетка

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  3. tigerpool 16.07.2025 15:04 # tigerpool
    Что за Суонси на минималках

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  4. danilych89 16.07.2025 14:59 # danilych89
    блин, бесит, когда фоткаются с мордой кирпичом и поднятым побородком. по ходу только де Брёйне с нормальным выражением лица и естественной улыбкой умеет фотографироваться..

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  5. sausage 16.07.2025 14:38 # sausage
    Норм! Ждём красоту от адидаса для Ливерпуля.

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  6. standard 16.07.2025 13:02 # standard
    очередное уг от адидаса

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