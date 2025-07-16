"Наполи" не будет покупать Дарвина Нуньеса

Итальянский "Наполи" завершил свой интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.

"Наполи" вел переговоры по Нуньесу на протяжении нескольких недель, однако накануне вечером чемпионы Серии А уведомили "Ливерпуль", что сделки не будет.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы "Наполи" решили, что Нуньес стоит неоправданно дорого.



"Наполи" уже определил альтернативную цель в лице нападающего "Удинезе" Лоренцо Лукки, который будет взят в аренду с обязательством по выкупу.



Романо ожидает, что Нуньес все равно покинет "Ливерпуль" этим летом. К 26-летнему уругвайцу сохраняется интерес из Саудовской Аравии.