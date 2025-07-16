"Наполи" не будет покупать Дарвина Нуньеса

Дарвин Нуньес Итальянский "Наполи" завершил свой интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.

"Наполи" вел переговоры по Нуньесу на протяжении нескольких недель, однако накануне вечером чемпионы Серии А уведомили "Ливерпуль", что сделки не будет.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы "Наполи" решили, что Нуньес стоит неоправданно дорого.

"Наполи" уже определил альтернативную цель в лице нападающего "Удинезе" Лоренцо Лукки, который будет взят в аренду с обязательством по выкупу.

Романо ожидает, что Нуньес все равно покинет "Ливерпуль" этим летом. К 26-летнему уругвайцу сохраняется интерес из Саудовской Аравии.




Метки Ливерпуль, Наполи, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 16.07.2025 11:56 # tigerpool
    Это прекрасно, арабы больше предложат

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  2. vandybek 16.07.2025 11:42 # vandybek
    Да пусть остается интересно же

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