"Наполи" не будет покупать Дарвина Нуньеса
Итальянский "Наполи" завершил свой интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.
"Наполи" вел переговоры по Нуньесу на протяжении нескольких недель, однако накануне вечером чемпионы Серии А уведомили "Ливерпуль", что сделки не будет.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы "Наполи" решили, что Нуньес стоит неоправданно дорого.
"Наполи" уже определил альтернативную цель в лице нападающего "Удинезе" Лоренцо Лукки, который будет взят в аренду с обязательством по выкупу.
Романо ожидает, что Нуньес все равно покинет "Ливерпуль" этим летом. К 26-летнему уругвайцу сохраняется интерес из Саудовской Аравии.
16.07.2025 11:00
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Это прекрасно, арабы больше предложат
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Да пусть остается интересно же
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