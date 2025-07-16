Мерсон призвал "Арсенал" купить Эзе

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" купить вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

В данный момент "Арсенал" завершает приобретение вингера "Челси" Нони Мадуэке, однако Мерсон считает, что Эзе "канонирам" нужнее благодаря своему умению взламывать команды, которые глубоко обороняются.



"Если вы спросите меня, кого стоит приобрести "Арсеналу", Эберечи Эзе или Нони Мадуэке, то я скажу, что однозначно Эзе".



"Эта сделка выглядит возможной, и это было бы великолепное приобретение для "Арсенала". Эзе идеально подходит".



"У "Арсенала" возникают сложности, когда команды приезжают на "Эмирейтс" и полным составом отсиживаются в обороне. Такие команды хотят ограничить свободное пространство "Арсенала", и "Арсеналу" сложно взламывать команды с такой тактикой".



"На мой взгляд, здесь бы и пригодился Эзе. Он внушает страх и обладает способностью взламывать насыщенную оборону".



"Возможно, на выезде он не был бы решением. Команды вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" играют немного иначе".



"Но для этого и нужна глубина состава. Дома против команд поменьше, когда вы владеете мячом 70-80 процентов времени, позвольте Эзе делать то, что он хочет, и он что-нибудь создаст".



"Это было бы великолепное приобретение для "Арсенала", — сообщил Мерсон Sky Sports.