"Юнайтед" хочет купить Эступиньяна
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника "Брайтона" Первиса Эступиньяна.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже провел переговоры с лагерем Эступиньяна, заполучить которого также хочет "Милан".
"Брайтон" едва потратил 17.3 млн. фунтов на приглашение Максима Де Кейпера из "Брюгге", поэтому должен быть открыт к предложениям насчет его конкурента по позиции Эступиньяна.
Эступиньян сыграл 104 матча в течение трех своих сезонов в "Брайтоне", в минувшей кампании Премьер-Лиги отметившись одним голом и одной результативной передачей.
В "Юнайтед" 27-летнему эквадорцу пришлось бы конкурировать с Люком Шоу, Патриком Доргу и Тиреллом Маласиа, однако первый из них также может сыграть в тройке защитников, второй — вингбека, а третий ищет себе новый клуб.
16.07.2025 09:00
Просмотров: 731
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Они окончательно превратились в середняка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий