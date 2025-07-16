"Юнайтед" хочет купить Эступиньяна

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении левого защитника "Брайтона" Первиса Эступиньяна.

Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже провел переговоры с лагерем Эступиньяна, заполучить которого также хочет "Милан".



"Брайтон" едва потратил 17.3 млн. фунтов на приглашение Максима Де Кейпера из "Брюгге", поэтому должен быть открыт к предложениям насчет его конкурента по позиции Эступиньяна.



Эступиньян сыграл 104 матча в течение трех своих сезонов в "Брайтоне", в минувшей кампании Премьер-Лиги отметившись одним голом и одной результативной передачей.



В "Юнайтед" 27-летнему эквадорцу пришлось бы конкурировать с Люком Шоу, Патриком Доргу и Тиреллом Маласиа, однако первый из них также может сыграть в тройке защитников, второй — вингбека, а третий ищет себе новый клуб.