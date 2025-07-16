"Челси" продолжает переговоры по Хато

"Челси" провел новый раунд переговоров насчет приобретения защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато.

Помимо позиции центрального защитника, Хато также способен сыграть слева в обороне, и поэтому Йоррел так привлекателен для "Челси", который планирует избавиться от Бена Чилуэлла и Ренату Вейги этим летом.



В данный момент у "Челси" практически нет альтернативы Марку Кукурелье на позиции левого защитника, где в минувшем сезоне главному тренеру Энцо Мареске порой приходилось использовать Мало Гюсто, Риса Джеймса или Леви Колуилла.



Кроме того, сыгравшему 50 матчей за "Аякс" в минувшем сезоне Хато только 19 лет, и Йоррел прекрасно вписывается в стратегию "Челси", заточенную на приглашение молодых игроков с большим потенциалом.



По информации talkSPORT, для приобретения Хато, который провел уже шесть матчей за взрослую сборную Голландии, должно хватить около 40 миллионов фунтов.



Однако "Челси" — не единственный претендент на Хато. Среди клубов, заинтересованных в Йорреле, также значится "Ливерпуль".