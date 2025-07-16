Нванери близок к новому контракту с "Арсеналом"

"Арсенал" совершил прорыв в переговорах со своим вингером Итаном Нванери о новом контракте.

Нванери уже вступил в заключительный год по своему действующему контакту, что не осталось без внимания со стороны клубов Премьер-Лиги и из-за рубежа.



Например, ранее в июле авторитетные издания сообщали, что в ходе переговоров по Нони Мадуэке "Челси" проявил встречный интерес к Нванери.



Однако все идет к тому, что Нванери останется в "Арсенале". По информации The Athletic, переговоры о новой сделке 18-летнего англичанина находятся в завершающей фазе.



Нванери, который находится в системе "Арсенала" с восьми лет, сыграл 37 матчей за команду Микеля Артеты в минувшем сезоне, забив девять голов и отдав две результативные передачи.



Источник добавляет, что со временем Нванери ожидает играть больше в центре, нежели на фланге, став дублером для капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.