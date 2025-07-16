Нванери близок к новому контракту с "Арсеналом"

Итан Нванери "Арсенал" совершил прорыв в переговорах со своим вингером Итаном Нванери о новом контракте.

Нванери уже вступил в заключительный год по своему действующему контакту, что не осталось без внимания со стороны клубов Премьер-Лиги и из-за рубежа.

Например, ранее в июле авторитетные издания сообщали, что в ходе переговоров по Нони Мадуэке "Челси" проявил встречный интерес к Нванери.

Однако все идет к тому, что Нванери останется в "Арсенале". По информации The Athletic, переговоры о новой сделке 18-летнего англичанина находятся в завершающей фазе.

Нванери, который находится в системе "Арсенала" с восьми лет, сыграл 37 матчей за команду Микеля Артеты в минувшем сезоне, забив девять голов и отдав две результативные передачи.

Источник добавляет, что со временем Нванери ожидает играть больше в центре, нежели на фланге, став дублером для капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.




Метки Арсенал, контракты, Нванери

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 07:00

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  1. ivan-tns 16.07.2025 10:38 # ivan-tns
    Агенты дали инфо, что Нванери будет наигрываться на подмену Эдегору, а значит приобретение Макаки вполне логично для пуша Сака...

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