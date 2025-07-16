Уоткинс пополнил шорт-лист "Ливерпуля"

"Ливерпуль" добавил Олли Уоткинса из "Астон Виллы" в шорт-лист своих целей среди нападающих.

Трагическая гибель Диогу Жоты, а также неопределенность с будущим Луиса Диса и Дарвина Нуньеса подталкивают "Ливерпуль" к приглашению нового нападающего этим летом.



Во вторник стало известно, что "Ливерпуль" сделал запрос насчет Александера Исака, однако "Ньюкасл" исключает продажу своего бомбардира, заставляя "красных" искать альтернативные варианты.



Одним из таких вариантов ранее был назван Уго Экитике из "Айнтрахта", но Daily Mail утверждает, что на радаре у чемпионов Премьер-Лиги также находится Уоткинс.



Уоткинс забивал двузначное количество голов в каждом из пяти своих сезонов за "Виллу" после перехода из "Брентфорда" в 2020 году, но во второй половине минувшей кампании не имел твердого места в стартовом составе команды Унаи Эмери.



Помимо Экитике и Уоткинса, "Ливерпуль" может обратить свой взор на Виктора Осимхена из "Наполи", Йоана Висса из "Брентфорда" и Родриго из "Реала".