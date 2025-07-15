"Сити" утвердил Коло Туре ассистентом Гвардиолы

"Манчестер Сити" подтвердил, что Коло Туре был назначен ассистентом главного тренера на постоянной основе.

Ранее этим летом Хосеп Гвардиола лишился сразу трех своих помощников, на одно из вакантных мест взяв Пепа Лейндерса, много лет ассистировавшего Юргену Клоппу в "Ливерпуле".



Из-за дефицита кадров Гвардиола также взял на клубный Чемпионат Мира Туре, который уже трудился в структуре "Сити", помогая тренировать команду U-18.



Гвардиола остался доволен тем, как Туре проявил себя в Соединенных Штатах, поэтому сегодня "Сити" объявил, что 44-летний ивуариец останется в штабе Гвардиолы.



Помимо юношеской команды "Сити", Туре успел поработать ассистентом Брендана Роджерса в "Селтике" и "Лестере", а также в штабе сборной Кот-д'Ивуара и коротко возглавлял "Уиган".