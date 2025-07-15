"Бавария" готовит новое предложение по Диасу

Немецкая "Бавария" готовит новое предложение о покупке нападающего Луиса Диаса, который дал ясно понять "Ливерпулю", что не собирается оставаться с чемпионами Премьер-Лиги.

Напомним, во вторник утром "Бавария" выдвинула свое стартовое предложение по Диасу в 58.6 млн. фунтов, в ответ сразу же услышав отказ.



"Ливерпуль" не хочет продавать Диаса, однако "Бавария" не собирается опускать руки и уже готовит улучшенное предложение по 28-летнему игроку сборной Колумбии, сообщает Sky Sports.



"Бавария" оптимистична насчет заключения сделки, потому что уже заручилась предварительным согласием Диаса. Более того, если верить The Athletic, Луис дал ясно понять "Ливерпулю", что желает отправиться в Мюнхен.



У Диаса остается еще два года по соглашению с "Ливерпулем", и в данный момент нет никаких признаков того, что Луис подпишет новую сделку. Поэтому экс-игрок "Порту" и хочет отправиться в "Баварию", где он сможет получить, возможно, последний крупный контракт в своей карьере.