"Лестер" назначил Мартина Сифуэнтеса

Марти Сифуэнтес Вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" подтвердил назначение Марти Сифуэнтеса своим новым главным тренером.

Год назад отпустив Энцо Мареску в "Челси", "Лестер" назначил Стива Купера, но уже в ноябре "лисы" снова сменили главного тренера и пригласили Рууда Ван Нистелроя.

Ставка на Ван Нистелроя себя не оправдала, потому что экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" не смог уберечь "Лестер" от возвращения в Чемпионшип.

"Лестер" еще в конце июня попрощался с Ван Нистелроем, а сейчас, наконец, определился с заменой и подписал трехлетний контракт с Сифуэнтесом.

Минувший сезон 43-летний испанец провел в КПР, но в конце июня был отправлен клубом Чемпионшипа в оплачиваемый отпуск.

По информации Sky Sports, "Лестер" выплатил КПР компенсацию в 500,000 фунтов, а дополнительно сам Сифуэнтес отказался от зарплаты на половину этой суммы.




Метки Куинз Парк Рейнджерс, Лестер, Сифуэнтес

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 21:00

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