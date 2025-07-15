"Лестер" назначил Мартина Сифуэнтеса

Вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" подтвердил назначение Марти Сифуэнтеса своим новым главным тренером.

Год назад отпустив Энцо Мареску в "Челси", "Лестер" назначил Стива Купера, но уже в ноябре "лисы" снова сменили главного тренера и пригласили Рууда Ван Нистелроя.



Ставка на Ван Нистелроя себя не оправдала, потому что экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" не смог уберечь "Лестер" от возвращения в Чемпионшип.



"Лестер" еще в конце июня попрощался с Ван Нистелроем, а сейчас, наконец, определился с заменой и подписал трехлетний контракт с Сифуэнтесом.



Минувший сезон 43-летний испанец провел в КПР, но в конце июня был отправлен клубом Чемпионшипа в оплачиваемый отпуск.



По информации Sky Sports, "Лестер" выплатил КПР компенсацию в 500,000 фунтов, а дополнительно сам Сифуэнтес отказался от зарплаты на половину этой суммы.