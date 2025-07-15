"Вест Хэм" приобрел Малика Диуфа

"Вест Хэм" подтвердил приобретение левого защитника пражской "Славии" Малика Диуфа за 19 миллионов фунтов плюс бонусы.

Покупка Диуфа, также способного сыграть вингбека, позволит "Вест Хэму" восполнить потерю Аарона Крессуэлла, который покинул лондонский клуб свободным агентом.



В минувшем сезоне 20-летний Диуф, начинавший свою карьеру в Норвегии, помог "Славии" в доминирующей манере выиграть чешское первенство, забив семь голов и отдав две результативные передачи.



За сборную Сенегала Диуф дебютировал в сентябре 2024, а в прошлом месяце поучаствовал в победе над Англией в товарищеском матче (1:3).



Выступать за "молотобойцев" Диуф будет под 12-м номером.