"Астон Вилла" приобрела Бизота

"Астон Вилла" приобрела голкипера французского "Бреста" Марко Бизота.

И хотя "Вилла" не раскрывает срок контракта Бизота, Sky Sports утверждает, что 34-летний голландец связал свое будущее с бирмингемским клубом до 2027 года.



В минувшем сезон Бизот сыграл 41 матч за "Брест", 12 раз сохранив свои ворота на замке. Свой единственный поединок за сборную Голландии Марко провел в 2020 году.



Вообще, Бизот является продуктом знаменитой академии "Аякса", но шанса в родном клубе не получил. За "Брент" Марко выступал с 2021 года.