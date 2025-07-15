"Астон Вилла" приобрела Бизота

Марко Бизот "Астон Вилла" приобрела голкипера французского "Бреста" Марко Бизота.

И хотя "Вилла" не раскрывает срок контракта Бизота, Sky Sports утверждает, что 34-летний голландец связал свое будущее с бирмингемским клубом до 2027 года.

В минувшем сезон Бизот сыграл 41 матч за "Брест", 12 раз сохранив свои ворота на замке. Свой единственный поединок за сборную Голландии Марко провел в 2020 году.

Вообще, Бизот является продуктом знаменитой академии "Аякса", но шанса в родном клубе не получил. За "Брент" Марко выступал с 2021 года.




Метки Астон Вилла, Бизот, Брест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 19:00

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