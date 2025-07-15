"Ливерпуль" обратился к "Ньюкаслу" насчет приобретения нападающего Александера Исака.

Ранее днем "Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" по Луису Диасу, причем ожидается, что клуб из Мюнхена предпримет вторую попытку.



Также "Ливерпуль" недавно похоронил Диогу Жоту и по-прежнему планирует продать Дарвина Нуньеса, и эта ситуация заставляет "красных" искать нового нападающего.



По информации The Athletic, сейчас "Ливерпуль" сделал запрос насчет Исака и выразил готовность заплатить около 120 миллионов фунтов за 25-летнего шведа.



Еще одной целью "Ливерпуля" является Уго Экитике из "Айнтрахта", который едва отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по 23-летнему французу.