"Ливерпуль" сделал запрос насчет Исака

Александер Исак "Ливерпуль" обратился к "Ньюкаслу" насчет приобретения нападающего Александера Исака.

Ранее днем "Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" по Луису Диасу, причем ожидается, что клуб из Мюнхена предпримет вторую попытку.

Также "Ливерпуль" недавно похоронил Диогу Жоту и по-прежнему планирует продать Дарвина Нуньеса, и эта ситуация заставляет "красных" искать нового нападающего.

По информации The Athletic, сейчас "Ливерпуль" сделал запрос насчет Исака и выразил готовность заплатить около 120 миллионов фунтов за 25-летнего шведа.

Еще одной целью "Ливерпуля" является Уго Экитике из "Айнтрахта", который едва отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по 23-летнему французу.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 15.07.2025 20:05 # apl-nash
    "Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по 23-летнему французу" - на Исаковские бабки и оформят Этикетку, ещё и наварятся недурно

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  2. farot 15.07.2025 20:04 # farot
    Был в составе конь, есть верблюд, теперь и ишак будет
    зоопарк, а не клуб

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  3. b84 15.07.2025 19:43 # b84
    интрига прям

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  4. gary47 15.07.2025 19:39 # gary47
    НЮ своим интересом к Экитике лишь подтвердил, что готов продать Исака. Сага начинается

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  5. chelsiukpro 15.07.2025 19:23 # chelsiukpro
    НЮ не продаст, помечтайте колбасники....

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  6. tigerpool 15.07.2025 18:59 # tigerpool
    Ливерпуль быстрее оформит Исака, чем арсенал Дьюкереша

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  7. sausage 15.07.2025 18:42 # sausage
    Нахуй какую-то экитику.

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  8. kapitoxa 15.07.2025 18:28 # kapitoxa
    если они еще и исака заберут, будет разъеб полный)

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