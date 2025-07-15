"Ливерпуль" сделал запрос насчет Исака
"Ливерпуль" обратился к "Ньюкаслу" насчет приобретения нападающего Александера Исака.
Ранее днем "Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" по Луису Диасу, причем ожидается, что клуб из Мюнхена предпримет вторую попытку.
Также "Ливерпуль" недавно похоронил Диогу Жоту и по-прежнему планирует продать Дарвина Нуньеса, и эта ситуация заставляет "красных" искать нового нападающего.
По информации The Athletic, сейчас "Ливерпуль" сделал запрос насчет Исака и выразил готовность заплатить около 120 миллионов фунтов за 25-летнего шведа.
Еще одной целью "Ливерпуля" является Уго Экитике из "Айнтрахта", который едва отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по 23-летнему французу.
15.07.2025 18:00
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Последние комментарии:
"Айнтрахт" отклонил предложение "Ньюкасла" в 70 млн. фунтов по 23-летнему французу" - на Исаковские бабки и оформят Этикетку, ещё и наварятся недурно
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Был в составе конь, есть верблюд, теперь и ишак будет
зоопарк, а не клуб
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интрига прям
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НЮ своим интересом к Экитике лишь подтвердил, что готов продать Исака. Сага начинается
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НЮ не продаст, помечтайте колбасники....
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Ливерпуль быстрее оформит Исака, чем арсенал Дьюкереша
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Нахуй какую-то экитику.
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если они еще и исака заберут, будет разъеб полный)
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