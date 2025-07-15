"Айнтрахт" отказался продать Экитике в "Ньюкасл" за 70 млн. фунтов

Немецкий "Айнтрахт" ответил отказом на рекордное для "Ньюкасла" предложение о покупке нападающего Уго Экитике.

По информации Sky Sports, "Ньюкасл" предложил за Экитике 70 миллионов фунтов, что стало бы новым трансферным рекордом для клуба с "Сент-Джеймс Парк".



Однако эта сумма не устроила "Айнтрахт", который оценивает Экитике в 85 млн. фунтов и верит, что в борьбу за 23-летнего француза все еще могут вступить и другие клубы.



Источник добавляет, что "Ньюкасл" выдвинул свое предложение во вторник утром — на следующий день после беседы с представителями Экитике.



"Ньюкасл" пытался заполучить Экитике еще в 2022 году, но тогда Уго выбрал ПСЖ, который прошлым летом продал игрока в "Айнтрахт" за 14 млн. фунтов.