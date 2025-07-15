"Эвертон" приобрел Траверса у "Борнмута"

"Эвертон" объявил о приобретении голкипера "Борнмута" Марка Траверса за 4 миллиона фунтов.

26-летний Траверс подписал с "Эвертоном" контракт на четыре года и в новом сезоне будет страховать первого номера "ирисок" Джордана Пикфорда.



Игрок сборной Ирландии стал третьим приобретением "Эвертона" этим летом после Карлоса Алькараса и Тьерно Барри.



Траверс сыграл 82 матча за "Борнмут" в течение девяти лет, но преимущественно или использовался в качестве запасного голкипера, или направлялся в аренду.