"Эвертон" приобрел Траверса у "Борнмута"

Марк Траверс "Эвертон" объявил о приобретении голкипера "Борнмута" Марка Траверса за 4 миллиона фунтов.

26-летний Траверс подписал с "Эвертоном" контракт на четыре года и в новом сезоне будет страховать первого номера "ирисок" Джордана Пикфорда.

Игрок сборной Ирландии стал третьим приобретением "Эвертона" этим летом после Карлоса Алькараса и Тьерно Барри.

Траверс сыграл 82 матча за "Борнмут" в течение девяти лет, но преимущественно или использовался в качестве запасного голкипера, или направлялся в аренду.




Метки Борнмут, Траверс, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 16:00

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