"Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" по Луису Диасу

Немецкая "Бавария" сделала официальное предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Указанное предложение в размере 67.5 млн. евро (58.6 млн. фунтов) было направлено "Баварией" сегодня, во вторник, но "Ливерпуль" немедленно ответил отказом, сообщает The Athletic.



"Бавария" рассматривает 28-летнего игрока сборной Колумбии своей целью номер один по укреплению своей атакующей линии, которая заметно ослабла после травмы Джамала Мусиалы и ухода Лероя Сане с Томасом Мюллером.



В данный момент "Ливерпуль" исключает продажу Диаса, о чем ранее этим летом было сказано и "Барселоне", и только сумма ближе к 100 млн. евро (86.8 млн. фунтов) может заставить чемпионов Премьер-Лиги задуматься.



Учитывая возраст Диаса и тот факт, что его контракт истекает через два года, сейчас может быть лучший момент для продажи Луиса, однако "Ливерпуль" сделает это только по правильной цене, а вдобавок "красным" потребуется новый нападающий.



В минувшем сезоне Диас был ключевым игроком "Ливерпуля", забив 13 голов в 36 матчах Премьер-Лиги.