"Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии" по Луису Диасу
Немецкая "Бавария" сделала официальное предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.
Указанное предложение в размере 67.5 млн. евро (58.6 млн. фунтов) было направлено "Баварией" сегодня, во вторник, но "Ливерпуль" немедленно ответил отказом, сообщает The Athletic.
"Бавария" рассматривает 28-летнего игрока сборной Колумбии своей целью номер один по укреплению своей атакующей линии, которая заметно ослабла после травмы Джамала Мусиалы и ухода Лероя Сане с Томасом Мюллером.
В данный момент "Ливерпуль" исключает продажу Диаса, о чем ранее этим летом было сказано и "Барселоне", и только сумма ближе к 100 млн. евро (86.8 млн. фунтов) может заставить чемпионов Премьер-Лиги задуматься.
Учитывая возраст Диаса и тот факт, что его контракт истекает через два года, сейчас может быть лучший момент для продажи Луиса, однако "Ливерпуль" сделает это только по правильной цене, а вдобавок "красным" потребуется новый нападающий.
В минувшем сезоне Диас был ключевым игроком "Ливерпуля", забив 13 голов в 36 матчах Премьер-Лиги.
15.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
15.07.2025 17:54 #
thegodfather
Талантливее азара токо месси
Источник: https://fapl.ru/posts/116001/?c=1#c8076717
ахахахахахаххахаахаххаахахахаахахахахахахахахахахаххахахаахахахахахахахаххахахахаахаахахаххаха
(ответить)
115 евро в год от Пумы это пиздец. Сити в открытую попускает руководство лиги
(ответить)
Макелеле: Кайседо из «Челси» может стать одним из лучших в мире!
всю славу забрал Палмер но нельзя забывать о Мойзесе и Джеймсе (не опорник) в финале центр ПСЖ был уничтожен и парализован. Витинья был полностью падавлен, Кварацехэлия и Дембеле вообще исчезли. Кайседо достойный наследник Канте. после травмы сыграть полный матч на высшем уровне стоит похвалы.
(ответить)
Путь челси
1/8 сборная португалии
1/4 сборная бразилии
1/2 сборная сборных бразилии
Финал лягушатники
Сетка невероятно сложная.
По сути португалия и франция одни из сильнейших сборных. Плюс бразилы всегда есть бразилами...
(ответить)
15.07.2025 17:46 #
ivan-tns
Человек - полуослик - это нихуR не человек
Источник: https://fapl.ru/posts/116001/?c=1
(ответить)
Ссылаться на список участников и говорить, что это не турнир, тоже самое, что ссылаться на низкий рост человека-полуослика и говорить, что он - не человек.
Это так низко. Мы должны быть выше этого.
(ответить)
так хотели же Винисиуса вместо него?
(ответить)
Я вот что понял: Палмеру нужно играть на правом фланге, а не 10-ку. Там он просто ебёт как не в себя. Английский Месси.
Но тогда получается, что у Челси 10-ки нет в команде. Лучший вариант был бы Шерки, но он уже ушёл в Сити(долбаёб). Был ещё Вирц - это было бы вообще пушечно. Но он в Ливере.
Получается, Челси нужно покупать Хави Симмонса.
Педро
Гиттерс -Симмонс - Палмер
Это чемпионство в АПЛ.
(ответить)
Членси обмазались говном, после того как выиграли КЧМ, который уже выигрывали, просто изменился формат))
Теперь глянем на сетку членси и с кем они играли в этом кубке:
Лос Анджелес
Фламенго
Эсперанс
Бенфика
Палмейрас
Флуминенсе
ПСЖ
))
Теперь глянем на матчи ПСЖ:
Атлетико Мадрид
Ботафого
Сиэтл
Интер Майами
Бавария
Реал
Челси
Победа Челси напоминает историю как аль хиляль выиграл Сити)))))
Вот такие нынче бомжи радостные из Челси ору
(ответить)
Подзалупл явно бомбанул, что грандслэмси на троне.
И теперь всеми силами хочет скинуть с трона челсей, предлагая за всех подряд оверпрайс
А хуй вам, черти, императоров не сломить! Деньги вам не помогут, мешки вонючие.
(ответить)
Бля канешн если подзалупл забирает после вирца и исака... То емое... Плюс у них и левый фланг защиты усилился уже...
Неужели ливак на 4 2 3 1 переходит?
(ответить)
15.07.2025 16:57 #
imf-tau
И если хуйло продолжит свой курс то ты будешь максимум вторососортным материалом в стране узкого мира. Добровольный раб - лучший раб.
Источник: https://fapl.ru/posts/115992/?c=1#c8076652
Братишка Имф-тау, конечно, загнул: вся суть путенской власти и держится на вот этой всей "дружбе народов", "мультикультуризме", "братском кавказе", "целовании карана", "ущемлении чувств верующих" и прочей поддержки братьев наших меньших. Эт его главный электорат, что он и сам подчёркивает своей иммиграционной политикой и "нерусским" миров в самой стране, где кавказки разве что на поводках ватников своих не выгуливают.
(ответить)
4-19 (по версии Financial Times)
Дональд Трамп: Владимир, вы можете ударить по Москве? А можете ли и по Санкт-Петербургу тоже?
Владимир Зеленский: Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие.
Дональд Трамп: [Я поддерживаю эту идею. Это нужно, чтобы] заставить их почувствовать боль [и сесть за стол переговоров].
4-20
Белый дом заявил, что Трамп не призывал наносить удары по Москве и Петербургу во время разговора с Зеленским, как сообщили СМИ.
TACO (Trump always chickens out) в действии, ору с потерпевших что опять поверили в сказки про 50 дней и помощь - это было очередное театральное представление.
(ответить)
Там ЛФК уже предложил 120 за Исака
Походу уход Дарвизи и Диаза дело решенное
(ответить)
https://m.youtube.com/shorts/0Fd_jnA6Mz4
Норм подорвал испанскую проститутку))))
(ответить)
09.07.2025 23:10 #
dexter
Предвкушаю износилование эфси ниггерси.
(ответить)
09.07.2025 23:16 #
sausage
Извращуга! Я вот даже не знаю, смотреть финал или нет. Боюсь блевануть от такого изврата.
(ответить)
09.07.2025 23:21 #
dexter
Ну какое тут извращение?! Любителям из Лондона - покажут, как надо играть в футбол. А Боэляну, что не всякий ученик Пепа - новый футбольный мессия.
Источник: https://fapl.ru/posts/115982/?c=1
(ответить)
15.07.2025 14:20 #
van-dijk
Сбежать очень по-мужски, да, чем бороться.
Источник: https://fapl.ru/posts/115992/?c=1#c8076605
Ждём комментариев от Гоши Гусейновича (ласково), Омара Зиновьева и башкирской кучеряшки, Никиты Манкуртского и прочих релокантов-ухилянтов.
(ответить)
Лифак тупит, исака и гордона или оодриго родписать за место колумбица и дарвина и ебать у них вырисовка
(ответить)
80 млн фунтиков и по рукам, там как раз Гордон заждался уже
(ответить)
Кекстерок не про6егал с сиськой пива?
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