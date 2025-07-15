Джейкоб Рэмси — цель номер один "Форест"

"Ноттингем Форест" сделал атакующего полузащитника "Астон Виллы" Джейкоба Рэмси своей целью номер один на это лето.

Уже проводив Энтони Элангу в "Ньюкасл", "Форест" рискует вскоре лишиться и Моргана Гиббс-Уайта, которого намерен выкупить "Тоттенхэм".



Поэтому "Форест" вынужден искать усиление для атакующей линии, и больше всего "лесники" хотят заполучить Рэмси, утверждает The Telegraph.



В минувшем сезоне 24-летний англичанин не имел твердого места в стартовом составе "Виллы", совершив семь результативных действий в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Рэмси является собственным воспитанником "Виллы", поэтому продажа Джейкоба очень бы помогла бирмингемскому клубу поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.