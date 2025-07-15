Сити" заключил с Puma новый контракт на 1 млрд. фунтов

"Манчестер Сити" заключил с компанией Puma новый спонсорский контракт стоимостью минимум 1 миллиард фунтов.

Puma является техническим спонсором "Сити" с 2019 года. В течение этого времени "горожане" успели завоевать четыре титула Премьер-Лиги и стали только второй английской командой, сделавшей требл.



Также в течение этого времени новые роскошные спонсорские контракты заключили с Adidas "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



Но теперь "Сити" оставил своих конкурентов по Премьер-Лиге позади. The Guardian называет новую сделку "горожан" с Puma первым в английском футболе контрактом в своем роде на 1 млрд. фунтов.



Этот новый контракт рассчитан минимум до 2035 года, и теперь "Сити" будет получать от своего технического спонсора 100 млн. фунтов за сезон против 65 млн. фунтов ранее.