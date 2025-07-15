"Брентфорд" подписал Джордана Хендерсона

"Брентфорд" объявил о переходе в клуб полузащитника Джордана Хендерсона в качестве свободного агента.

Хендерсон заключил с "Брентфордом" контракт на два года и поможет "пчелам" справиться с потерей их капитана Кристиана Нергора, который был продан в "Арсенал".



Таким образом, Хендерсон вернулся в Премьер-Лигу, которую он покинул летом 2023, когда оставил "Ливерпуль" ради соблазнительного предложения "Аль-Иттифака".



Хендерсон продержался в Саудовской Аравии только полсезона, в январе 2024 присоединившись к "Аяксу", где он вскоре стал капитаном.



Контракт Хендерсона с "Аяксом" был рассчитан до следующего лета, однако 35-летний полузащитник решил перебраться ближе к дому и быть на виду у главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



Хендерсон провел в "Ливерпуле" 12 лет, за это время выиграв Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, два кубка Лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



За сборную Англии экс-игрок "Сандерленда" провел 84 матча.