"Юнайтед" не близок к покупке Мбемо

"Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд" находятся на ощутимом расстоянии в оценке стоимости вингера Бриана Мбемо.

Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Мбемо. При этом сам Бриан дал понять "пчелам", что хочет перейти только к "красным дьяволам".



По информации The Athletic, "Юнайтед" и "Брентфорд" по-прежнему находятся в нескольких миллионах фунтов от достижения компромисса, и в последние пару недель в переговорах отсутствует прогресс.



В данный момент сделка не близка, и именно поэтому накануне Мбемо был вынужден приступить к тренировкам на базе "Брентфорда".