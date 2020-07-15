"Юнайтед" не близок к покупке Мбемо
"Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд" находятся на ощутимом расстоянии в оценке стоимости вингера Бриана Мбемо.
Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Мбемо. При этом сам Бриан дал понять "пчелам", что хочет перейти только к "красным дьяволам".
По информации The Athletic, "Юнайтед" и "Брентфорд" по-прежнему находятся в нескольких миллионах фунтов от достижения компромисса, и в последние пару недель в переговорах отсутствует прогресс.
В данный момент сделка не близка, и именно поэтому накануне Мбемо был вынужден приступить к тренировкам на базе "Брентфорда".
15.07.2025 11:00
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Лето обещает быть томным.
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Да заебали. Нахуй этот мбембо нужен вообще.
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