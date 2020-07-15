"Юнайтед" не близок к покупке Мбемо

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд" находятся на ощутимом расстоянии в оценке стоимости вингера Бриана Мбемо.

Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Мбемо. При этом сам Бриан дал понять "пчелам", что хочет перейти только к "красным дьяволам".

По информации The Athletic, "Юнайтед" и "Брентфорд" по-прежнему находятся в нескольких миллионах фунтов от достижения компромисса, и в последние пару недель в переговорах отсутствует прогресс.

В данный момент сделка не близка, и именно поэтому накануне Мбемо был вынужден приступить к тренировкам на базе "Брентфорда".




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 15.07.2025 11:36 # black-sumrak1990
    Лето обещает быть томным.

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  2. quavo 15.07.2025 11:20 # quavo
    Да заебали. Нахуй этот мбембо нужен вообще.

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