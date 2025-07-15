Бадиашиле: "Буду в "Челси" в следующем сезоне"

Защитник Бенуа Бадиашиле объявил, что останется в "Челси" на следующий сезон.

Из-за травмы Бадиашиле сыграл только два матча за "Челси" на клубном Чемпионате Мира, поспособствовав победам над "Эсперансом" и "Бенфикой".



Бадиашиле был сильно ограничен в игровых минутах и в минувшем сезоне Премьер-Лиги, однако 24-летний француз видит свое будущее в "Челси".



"Да, я по-прежнему буду в "Челси" в следующем сезоне. Клуб, тренер и весь персонал придают мне большую уверенность и помогают верить в себя. Я сделаю все, чтобы отблагодарить их на поле".



"Я люблю клуб, город и болельщиков. Я надеюсь достичь еще большего с этим великолепным клубом", — цитирует Бадиашиле Evening Standard.