Бадиашиле: "Буду в "Челси" в следующем сезоне"

Бенуа Бадиашиле Защитник Бенуа Бадиашиле объявил, что останется в "Челси" на следующий сезон.

Из-за травмы Бадиашиле сыграл только два матча за "Челси" на клубном Чемпионате Мира, поспособствовав победам над "Эсперансом" и "Бенфикой".

Бадиашиле был сильно ограничен в игровых минутах и в минувшем сезоне Премьер-Лиги, однако 24-летний француз видит свое будущее в "Челси".

"Да, я по-прежнему буду в "Челси" в следующем сезоне. Клуб, тренер и весь персонал придают мне большую уверенность и помогают верить в себя. Я сделаю все, чтобы отблагодарить их на поле".

"Я люблю клуб, город и болельщиков. Я надеюсь достичь еще большего с этим великолепным клубом", — цитирует Бадиашиле Evening Standard.




Метки Бадиашиле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 10:00

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