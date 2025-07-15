Колуилл: "Челси" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов"

Леви Колуилл Защитник "Челси" Леви Колуилл считает, что победа на клубном Чемпионате Мира говорит о готовности его команды выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

В финале клубного Чемпионата Мира "Челси" уверенно разобрался с ПСЖ (3:0) и завоевал свой второй трофей в этом году после Лиги Конференций.

Колуилл чувствует, что его команда вошла во вкус, и теперь хочет замахнуться на два самых престижных трофея в предстоящем сезоне.

"Еще на старте этого турнира я говорил, что наш план — выиграть его, а люди смотрели на меня как на безумца. Поэтому теперь я собираюсь сказать то же самое насчет Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов".

"Это крупнейший трофей, что я выигрывал. Думаю, клубный Чемпионат Мира станет важнее, чем Лига Чемпионов, и мы стали первой командой, выигравшей его".

"Эта победа является посылом о наших намерениях, и если мы продолжим выигрывать трофеи в будущем, то все будут любить нас так, как мы того заслуживаем".

"Но мы узнаем это только в будущем. Думаю, мы готовы, и в следующем сезоне посмотрим", — цитирует Колуилла BBC.




Метки клубный Чемпионат Мира, Колуилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 907

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Последние комментарии:




  1. vandybek 15.07.2025 11:13 # vandybek
    Колуил ты не газуй

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  2. farot 15.07.2025 09:38 # farot
    прогнозист из Колвилла получше, чем из Ержана

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  3. apl-nash 15.07.2025 08:41 # apl-nash
    Челси сыграл образцово против жабоедов в финале КЧМ, молодцы. Но в АПЛ и ЛЧ не будет такой легчайшей сетки. Повторюсь: они лишь одну игру сыграли на высоком уровне. А целый сезон - это нечто посложнее, чем турнир Лиги Океаний, Азий и прочих Контрацепций

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  4. seagull77 15.07.2025 08:41 # seagull77
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Колуилл: "Челси" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов"

    Источник: https://fapl.ru/posts/115994/?c=1
    УХАХАХАХАХА ЛОВИТЕ ДОЛ6ОЕ6А ВАТНОГО

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  5. chelsiukpro 15.07.2025 08:07 # chelsiukpro
    Согласен, но на длиной дистанций в АПЛ очень тяжко удержатся на вершине, это не 12 игр а 38 и смене природных условий. А так в целом за этот год прошли закалку молодняк. Финалы и титулы закаливают команду.

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  6. alatse 15.07.2025 08:02 # alatse
    Челси готов занять позицию в подвале турнирной таблицы из-за скомканной предсезонной подготовки

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