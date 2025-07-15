Колуилл: "Челси" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов"
Защитник "Челси" Леви Колуилл считает, что победа на клубном Чемпионате Мира говорит о готовности его команды выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
В финале клубного Чемпионата Мира "Челси" уверенно разобрался с ПСЖ (3:0) и завоевал свой второй трофей в этом году после Лиги Конференций.
Колуилл чувствует, что его команда вошла во вкус, и теперь хочет замахнуться на два самых престижных трофея в предстоящем сезоне.
"Еще на старте этого турнира я говорил, что наш план — выиграть его, а люди смотрели на меня как на безумца. Поэтому теперь я собираюсь сказать то же самое насчет Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов".
"Это крупнейший трофей, что я выигрывал. Думаю, клубный Чемпионат Мира станет важнее, чем Лига Чемпионов, и мы стали первой командой, выигравшей его".
"Эта победа является посылом о наших намерениях, и если мы продолжим выигрывать трофеи в будущем, то все будут любить нас так, как мы того заслуживаем".
"Но мы узнаем это только в будущем. Думаю, мы готовы, и в следующем сезоне посмотрим", — цитирует Колуилла BBC.
15.07.2025 08:00
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Колуил ты не газуй
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прогнозист из Колвилла получше, чем из Ержана
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Челси сыграл образцово против жабоедов в финале КЧМ, молодцы. Но в АПЛ и ЛЧ не будет такой легчайшей сетки. Повторюсь: они лишь одну игру сыграли на высоком уровне. А целый сезон - это нечто посложнее, чем турнир Лиги Океаний, Азий и прочих Контрацепций
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Колуилл: "Челси" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов"
Источник: https://fapl.ru/posts/115994/?c=1
УХАХАХАХАХА ЛОВИТЕ ДОЛ6ОЕ6А ВАТНОГО
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Согласен, но на длиной дистанций в АПЛ очень тяжко удержатся на вершине, это не 12 игр а 38 и смене природных условий. А так в целом за этот год прошли закалку молодняк. Финалы и титулы закаливают команду.
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Челси готов занять позицию в подвале турнирной таблицы из-за скомканной предсезонной подготовки
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