Колуилл: "Челси" готов выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов"

Защитник "Челси" Леви Колуилл считает, что победа на клубном Чемпионате Мира говорит о готовности его команды выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

В финале клубного Чемпионата Мира "Челси" уверенно разобрался с ПСЖ (3:0) и завоевал свой второй трофей в этом году после Лиги Конференций.



Колуилл чувствует, что его команда вошла во вкус, и теперь хочет замахнуться на два самых престижных трофея в предстоящем сезоне.



"Еще на старте этого турнира я говорил, что наш план — выиграть его, а люди смотрели на меня как на безумца. Поэтому теперь я собираюсь сказать то же самое насчет Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов".



"Это крупнейший трофей, что я выигрывал. Думаю, клубный Чемпионат Мира станет важнее, чем Лига Чемпионов, и мы стали первой командой, выигравшей его".



"Эта победа является посылом о наших намерениях, и если мы продолжим выигрывать трофеи в будущем, то все будут любить нас так, как мы того заслуживаем".



"Но мы узнаем это только в будущем. Думаю, мы готовы, и в следующем сезоне посмотрим", — цитирует Колуилла BBC.