Москера подтвердил, что направляется в "Арсенал"
Защитник испанской "Валенсии" Кристиан Москера подтвердил, что он направляется в "Арсенал".
Накануне появилась информация, что "Арсенал" согласовал с "Валенсией" компенсацию за 21-летнего Москеру в размере 17.3 млн. фунтов, включая бонусы.
Москере непросто покидать родной клуб, в котором он провел девять лет, однако Кристиан уже вовсю думает об "Арсенале".
"Валенсия" — мой дом и всегда им будет. Я пришел сюда, когда мне было 12, и теперь я ухожу взрослым человеком. Мне немного грустно, потому что я провел здесь всю свою сознательную жизнь, но таковы футбольные решения. Теперь начинается новая эра".
"Я предпочитаю, чтобы клуб первым сделал заявление, а затем... Что будет, то будет. Я в восторге, но также мне грустно уходить", — цитирует Москеру Evening Standard.
15.07.2025 07:00
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