Москера подтвердил, что направляется в "Арсенал"

Защитник испанской "Валенсии" Кристиан Москера подтвердил, что он направляется в "Арсенал".

Накануне появилась информация, что "Арсенал" согласовал с "Валенсией" компенсацию за 21-летнего Москеру в размере 17.3 млн. фунтов, включая бонусы.



Москере непросто покидать родной клуб, в котором он провел девять лет, однако Кристиан уже вовсю думает об "Арсенале".



"Валенсия" — мой дом и всегда им будет. Я пришел сюда, когда мне было 12, и теперь я ухожу взрослым человеком. Мне немного грустно, потому что я провел здесь всю свою сознательную жизнь, но таковы футбольные решения. Теперь начинается новая эра".



"Я предпочитаю, чтобы клуб первым сделал заявление, а затем... Что будет, то будет. Я в восторге, но также мне грустно уходить", — цитирует Москеру Evening Standard.