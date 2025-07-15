Светская хроника за вторник
Жозе Моуриньо готов приютить Маркуса Рэшфорда. "Ливерпуль" обсудил покупку Жан-Филиппа Матета. Ламин Ямаль оторвался с гномами. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Брентфордом" о покупке вингера Бриана Мбемо. (Football Transfers)
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо готов приютить нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)
"Юнайтед" обратился к "Лиону" насчет 30-летнего полузащитник Корентина Толиссо. (L'Equipe)
Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко расстроен тем, что его переход в "Арсенал" сорвался, и теперь договаривается с "Юнайтед", "Ливерпулем", "Челси" и "Ньюкаслом". (TBR Football)
"Арсенал" готовится начать переговоры с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Эберечи Эзе. (talkSPORT)
"Бавария" надеется опередить "Арсенал" в борьбе за Эзе. (The Sun)
"Ливерпуль" обсудил с "Пэлас" покупку нападающего Жан-Филиппа Матета во время встречи с представителями игрока в Париже. (Footmercato)
Агент нападающего "Челси" Жоау Фелиша договаривается о возвращении 25-летнего португальца в "Бенфику". (A Bola)
"Челси" сохраняет интерес к вингеру "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (TBR Football)
"РБ Лейпциг" опередил "Ноттингем Форест" в борьбе за вингера ПСВ Йохана Бакайоко, оцениваемого в 17.4 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)
Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди интересен клубам Бундеслиги. (Sky Sport Germany)
Бывший нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс договаривается с "Мидлсбро". (talkSPORT)
Другое
Благодаря победе на клубном Чемпионате Мира до сезона 2028/29 "Челси" будет играть с эмблемой на груди. (Ben Jacobs)
Несмотря на свою победу на клубном Чемпионате Мира, "Челси" не квалифицировался на турнир 2029 года. (The Sun)
"Лестер" согласовал компенсацию за главного тренера КПР Марти Сифуэнтеса. (Sky Sports)
Джек Росс был назначен руководителем футбольной стратегии "Ньюкасла". (Ben Jacobs)
Фанат "Юнайтед", который ударил Джека Грилиша после дерби Манчестера в апреле, объяснил свой поступок тем, что игрок "Сити" назвал его "маленьким уродливым др***лой". (Daily Star)
В отношении Ламина Ямаля открыто расследование после того, как звезда "Барселоны" пригласил на вечеринку по поводу своего 18-летия нескольких карликов. (The Athletic)
15.07.2025 06:00
Просмотров: 3863
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Последние комментарии:
Челси чемпионы галактики , чо там по зеропуку картонному?
(ответить)
Арсенал.
IN: Москера, Декьереш, амбициозный негр из щелки, Арисабаллага, Норгард, Зуби
OUT: хохол, нельсон, румын, Виейра (не старый негр), Трос, наверное жезус
На бумаге крутое может получиться ТО.
(ответить)
Там справа голосование было ,вы голосовали ?)
(ответить)
"Это крупнейший трофей, что я выигрывал. Думаю, клубный Чемпионат Мира станет важнее, чем Лига Чемпионов, и мы стали первой командой, выигравшей его".
Источник: https://fapl.ru/posts/115994/
Baza. Мить
(ответить)
Салют, чемпионси! Всем остальным привет)
Ну шо там по трансферам? Кажется, можно уже сходить за Салибой. Он уже четко понял, в какой бестрофейной помойке играет, есть вакантное местечко в стане ИМПЕРАТОРОВ, уверен, что перейдет выигрывать трофеи, а не слушать гелевого безамбициозного импотента.
(ответить)
"Пись, пись" - раздаётся эхом между холодными, безлюдными стенами где-то в сургутских подвалах, укрытых снежными сугробами. Это сургутский отчим идёт насиловать, пиздить, а затем вновь насиловать своего носатого пасынка. "Здесь прольётся кровь" - гласит слоган, написанный экскрементами и кровью над головой откисающей на вонючем матрасе, забитым вшами и клопами, игрушки отчима. "Пизда тебе, Гоша Зиновьев с верхнего Ларса" - с такими мыслями, вся в сперме отчима, она закрывает свои заплаканные глаза, прежде чем её накроет сладкий сон, в котором она может сбежать из того реального ада, окружающего её каждый день.
Источник: https://fapl.ru/posts/115667/
(ответить)
Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты, и танки горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбат!
Комбат-батяня, батяня-комбат, за нами Россия, Москва и Арбат
Огонь, батарея, огонь, батальон Комбат, ё, командует он
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
Огонь! Огонь! Огонь! Агония
А на войне, как на войне - солдаты видят мамку во сне
А на войне да, то оно там все серьёзней, чем в кино
Да, война, война-война дурная тетка, стерва она!
Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет
Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты, и танки горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбат!
Комбат-батяня, батяня-комбат, за нами Россия, Москва и Арбат
Огонь, батарея, огонь, батальон Комбат, ё, командует он
Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят
Летят самолеты, и танки горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбат!
Комбат-батяня, батяня-комбат, за нами Россия, Москва и Арбат
Огонь, батарея, огонь, батальон Комбат, ё, командует он
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
Огонь! Огонь! Огонь! Агония
А на войне, как на войне На войне, как на войне
На войне, как на войне На войне, как на войне
(ответить)
В отношении Ламина Ямаля открыто расследование после того, как звезда "Барселоны" пригласил на вечеринку по поводу своего 18-летия нескольких карликов. (The Athletic)
Источник: https://fapl.ru/posts/115992/#reply
Здесь можно только позавидовать микки гусейновичу и омару креветовичу, что их приглашают на такие мероприятия.
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