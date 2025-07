Светская хроника за вторник

Жозе Моуриньо готов приютить Маркуса Рэшфорда. "Ливерпуль" обсудил покупку Жан-Филиппа Матета. Ламин Ямаль оторвался с гномами. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Брентфордом" о покупке вингера Бриана Мбемо. (Football Transfers)



Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо готов приютить нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)



"Юнайтед" обратился к "Лиону" насчет 30-летнего полузащитник Корентина Толиссо. (L'Equipe)



Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко расстроен тем, что его переход в "Арсенал" сорвался, и теперь договаривается с "Юнайтед", "Ливерпулем", "Челси" и "Ньюкаслом". (TBR Football)



"Арсенал" готовится начать переговоры с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Эберечи Эзе. (talkSPORT)



"Бавария" надеется опередить "Арсенал" в борьбе за Эзе. (The Sun)



"Ливерпуль" обсудил с "Пэлас" покупку нападающего Жан-Филиппа Матета во время встречи с представителями игрока в Париже. (Footmercato)



Агент нападающего "Челси" Жоау Фелиша договаривается о возвращении 25-летнего португальца в "Бенфику". (A Bola)



"Челси" сохраняет интерес к вингеру "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (TBR Football)



"РБ Лейпциг" опередил "Ноттингем Форест" в борьбе за вингера ПСВ Йохана Бакайоко, оцениваемого в 17.4 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди интересен клубам Бундеслиги. (Sky Sport Germany)



Бывший нападающий "Вест Хэма" Данни Ингс договаривается с "Мидлсбро". (talkSPORT)



Другое



Благодаря победе на клубном Чемпионате Мира до сезона 2028/29 "Челси" будет играть с эмблемой на груди. (Ben Jacobs)



Несмотря на свою победу на клубном Чемпионате Мира, "Челси" не квалифицировался на турнир 2029 года. (The Sun)



"Лестер" согласовал компенсацию за главного тренера КПР Марти Сифуэнтеса. (Sky Sports)



Джек Росс был назначен руководителем футбольной стратегии "Ньюкасла". (Ben Jacobs)



Фанат "Юнайтед", который ударил Джека Грилиша после дерби Манчестера в апреле, объяснил свой поступок тем, что игрок "Сити" назвал его "маленьким уродливым др***лой". (Daily Star)



В отношении Ламина Ямаля открыто расследование после того, как звезда "Барселоны" пригласил на вечеринку по поводу своего 18-летия нескольких карликов. (The Athletic)