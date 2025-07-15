Мамардашвили готов к конкуренции с Алиссоном

Голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили заявил, что готов к конкуренции с первым номером "красных" Алиссоном.

"Ливерпуль" еще в августе 2024 приобрел Мамардашвили у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов, но этим летом Георгий, наконец, присоединился к команде Арне Слота.



Мамардашвили даже успел сыграть 45 минут в первом предсезонном матче "Ливерпуля", который завершился победой 1:3 над "Престоном", и после своего дебюта 24-летний грузин объяснил, почему его не страшит конкуренция с Алиссоном.



"Я очень рад, я очень взволнован быть здесь. Это момент огромной важности для меня, потому что я перехожу в клуб вроде "Ливерпуля". Это не просто трансфер, это исполнение мечты для меня. Я чувствую себя готовым, мотивированным, и я испытываю гордость".



"Мне не терпится начать работать с ним (Алиссоном) и учиться у него. Конечно, это будет вызов. Мне нравятся вызовы, и я здесь для того, чтобы просто стараться изо всех сил и помогать команде", — цитирует Мамардашвили Sky Sports.