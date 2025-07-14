Дэн Джеймс продлил свое пребывание в "Лидсе" до 2029 года

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" заключил новый контракт со своим вингером Дэном Джеймсом.

Джеймс сыграл ключевую роль в завоевании "Лидсом" титула Чемпионшипа в минувшем сезоне, забив 12 голов и отдав девять результативных передач в 36 матчах.



Джеймс помог "Лидсу" завоевать прямую путевку в Премьер-Лигу, а также был признан лучшим игроком команды с "Элланд Роуд" и вошел в символическую сборную Чемпионшипа.



Предыдущий контракт Джеймса истекал уже следующим летом, но теперь будущее 27-летнего валлийца связано с "Лидсом" до 2029 года.



Вообще, экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма" и "Суонси" выступает за "Лидс" с 2021 года, совершив 51 результативное действие в 123 матчах.