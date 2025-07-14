"Ньюкасл" сделал предложение по Экитике

"Ньюкасл" сделал официальное предложение о покупке нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

"Ньюкасл" остро нуждается в усилении нападения, что связано с попаданием "сорок" в Лигу Чемпионов и уходом Каллума Уилсона.



Проиграв борьбу "Челси" за Жоао Педро, "Ньюкасл" решил сосредоточиться на Экитике, и Sky Sport Germany сообщает, что "сороки" ведут предметные переговоры с лагерем Уго.



А журналист Фабрицио Романо в свою очередь утверждает, что сегодня, в понедельник, "Ньюкасл" направил "Айнтрахту" свое предложение по 23-летнему французу.



Это предложение ближе к ожиданиям "Айнтрахта", нежели те 70 миллионов евро (61 млн. фунтов), которые был готов заплатить другой клуб за Экитике ранее этим летом.