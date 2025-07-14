Хатчинсон может заменить Мбемо в "Брентфорде"

"Брентфорд" задумывается о приобретении вингера "Ипсвича" Омари Хатчинсона.

По информации Evening Standard, "Брентфорд" рассматривает Хатчинсона в качестве возможной замены для Бриана Мбемо, переговоры о покупке которого продолжает "Манчестер Юнайтед".



И хотя оба предложения "Юнайтед" по Мбемо были отклонены, Бриан решительно настроен перейти к "красным дьяволам", и "Брентфорд" вынужден заранее искать нового игрока на правый фланг атаки.



Хатчинсон только прошлым летом присоединился к "Ипсвичу" по постоянному трансферу, перебравшись к "трактористам" за рекордные для них 22.5 млн. фунтов из "Челси" после сезона аренды.



Сезон 2024/25 сложился непросто для 21-летнего англичанина, который забил три гола и отдал две результативные передачи в Премьер-Лиге, не сумев предотвратить вылет "Ипсвича" в Чемпионшип.



Сам Хатчинсон открыт к переходу в "Брентфорд", потому что хочет играть на уровне Премьер-Лиги.