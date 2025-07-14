"Вулверхэмптон" близок к покупке Джона Ариаса

"Вулверхэмптон" близок к покупке атакующего полузащитника бразильского "Фулминенсе" Джона Ариаса за 15 миллионов фунтов.

Ариас сыграл каждую минуту каждого матча "Флуминенсе" на клубном Чемпионате Мира, где бразильская команда достигла полуфинальной стадии.



27-летний колумбиец также забил один гол и отдал одну результативную передачу на турнире ФИФА, свой игрой заинтересовав европейские клубы.



Однако talkSPORT ожидает, что теперь Ариас перейдет в "Вулверхэмптон", чтобы восполнить ту атакующую мощь, которой "волки" лишились с продажей Матеуса Куньи в "Манчестер Юнайтед".