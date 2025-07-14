"Вулверхэмптон" близок к покупке Джона Ариаса

Джон Ариас "Вулверхэмптон" близок к покупке атакующего полузащитника бразильского "Фулминенсе" Джона Ариаса за 15 миллионов фунтов.

Ариас сыграл каждую минуту каждого матча "Флуминенсе" на клубном Чемпионате Мира, где бразильская команда достигла полуфинальной стадии.

27-летний колумбиец также забил один гол и отдал одну результативную передачу на турнире ФИФА, свой игрой заинтересовав европейские клубы.

Однако talkSPORT ожидает, что теперь Ариас перейдет в "Вулверхэмптон", чтобы восполнить ту атакующую мощь, которой "волки" лишились с продажей Матеуса Куньи в "Манчестер Юнайтед".




Метки Ариас, Вулверхэмптон, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 20:00

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