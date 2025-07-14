"Брентфорд" продаст или Мбемо, или Висса

"Брентфорд" едва ли отпустит Бриана Мбемо и Йоана Висса одновременно этим летом.

Вот уже несколько недель "Манчестер Юнайтед" пытается согласовать компенсацию за Мбемо, сделав уже минимум два предложения.



Тем временем, новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк предпринял попытку воссоединиться с Висса, который также интересен "Ньюкаслу" и "Ноттингем Форест".



По информации Sky Sports, когда компенсация за одного из этих двух игроков будет согласована, трансфер второго будет практически исключен.



Этим летом "Брентфорд", помимо упомянутого Франка, и так лишился своего первого номера Марка Флеккена и своего капитана Кристиана Нергора, поэтому "пчелы" очень осторожны насчет дальнейших расставаний.