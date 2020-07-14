Даррен Флетчер назначен тренером команды "Юнайтед" U-18
"Манчестер Юнайтед" подтвердил назначение своего бывшего полузащитника Даррена Флетчера на должность тренера команды U-18.
Проведя в "Юнайтед" 20 лет в качестве игрока, в 2020 году Флетчер вернулся в клуб с "Олд Траффорд" и успел поработать на различных ролях.
Флетчер уцелел в штабе первой команды "Юнайтед" после того, как в минувшем сезоне "красные дьяволы" уволили Эрика Тен Хага и назначили Рубена Аморима.
Но теперь Флетчер отойдет от работы с первой командой и займется подготовкой молодежи, благо 41-летний шотландец уже обладает тренерской лицензией.
"Я по-настоящему взволнован тем, что берусь за эту новую роль и увеличиваю свое влияние на развитие наших молодых игроков".
"Я предвкушаю работу со столь талантливой группой игроков. Я буду помогать им раскрыть свой потенциал и подготовиться к карьере на высочайшем уровне", — сообщил Флетчер.
14.07.2025 18:00
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