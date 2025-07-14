Туанзебе подал в суд на "Юнайтед"
Защитник "Бернли" Аксель Туанзебе подал в суд на свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" за "медицинскую халатность".
Соответствующее обращение было направлено Туанзебе в Высокий суд 9 июля, сообщает Sky Sports.
Туанзебе является продуктом академии "Юнайтед", и два года назад Аксель окончательно попрощался с "красными дьяволами" отправившись свободным агентом в "Ипсвич".
Карьера Туанзебе в "Юнайтед" была омрачена травмами, причем черная для Акселя полоса началась с повреждения пятки на разминке перед матчем против "Ливерпуля" в 2019 году.
В последующие годы Туанзебе перенес еще ряд травм, почти не играя, и теперь 27-летний защитник требует от своего родного клуба свыше 1 миллиона фунтов в качестве компенсации.
Туанзебе убежден, что продемонстрированная им травматичность является виной медицинской службы "Юнайтед".
14.07.2025 17:00
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Почему это называется "черной полосой"? Это оскорбительно для Туанзебе
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