Туанзебе подал в суд на "Юнайтед"

Аксель Туанзебе Защитник "Бернли" Аксель Туанзебе подал в суд на свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" за "медицинскую халатность".

Соответствующее обращение было направлено Туанзебе в Высокий суд 9 июля, сообщает Sky Sports.

Туанзебе является продуктом академии "Юнайтед", и два года назад Аксель окончательно попрощался с "красными дьяволами" отправившись свободным агентом в "Ипсвич".

Карьера Туанзебе в "Юнайтед" была омрачена травмами, причем черная для Акселя полоса началась с повреждения пятки на разминке перед матчем против "Ливерпуля" в 2019 году.

В последующие годы Туанзебе перенес еще ряд травм, почти не играя, и теперь 27-летний защитник требует от своего родного клуба свыше 1 миллиона фунтов в качестве компенсации.

Туанзебе убежден, что продемонстрированная им травматичность является виной медицинской службы "Юнайтед".




Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, травмы, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 17:00

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  1. last-chapter 14.07.2025 17:51 # last-chapter
    Почему это называется "черной полосой"? Это оскорбительно для Туанзебе

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  2. superglor 14.07.2025 17:41 # superglor
    Медицинской халатностью было допускать эту обезьяну к играм за первую команду

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  3. thegodfather 14.07.2025 17:04 # thegodfather
    Че еще за берни, клоуны?

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