Гиббс-Уайт вернулся к тренировкам с "Форест"
Полузащитник Морган Гиббс-Уайт вернулся к тренировкам с "Ноттингем Форест", не сумев быстро завершить свой переход в "Тоттенхэм".
На прошлой неделе "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов и уже ждал Моргана на медобследование.
Однако "Форест" возмутился утечкой конфиденциальной информации об отступных 25-летнего Гиббс-Уайта, отказавшись заключать сделку с "Тоттенхэмом".
Как сообщает Evening Standard, сейчас "лесники" направили официальную жалобу в Премьер-Лигу, а самому Моргану не осталось ничего другого, кроме как вернуться к тренировкам с командой Нуну Эшпириту Санту.
"Тоттенхэм" по-прежнему оптимистичен насчет приобретения Гиббс-Уайта, но теперь сторонам, возможно, придется запастись терпением.
14.07.2025 16:00
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Хотел быстренько съебатся в курятник к еврею по еврейски, но не тут то было!
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