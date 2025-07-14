Гиббс-Уайт вернулся к тренировкам с "Форест"

Морган Гиббс-Уайт Полузащитник Морган Гиббс-Уайт вернулся к тренировкам с "Ноттингем Форест", не сумев быстро завершить свой переход в "Тоттенхэм".

На прошлой неделе "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов и уже ждал Моргана на медобследование.

Однако "Форест" возмутился утечкой конфиденциальной информации об отступных 25-летнего Гиббс-Уайта, отказавшись заключать сделку с "Тоттенхэмом".

Как сообщает Evening Standard, сейчас "лесники" направили официальную жалобу в Премьер-Лигу, а самому Моргану не осталось ничего другого, кроме как вернуться к тренировкам с командой Нуну Эшпириту Санту.

"Тоттенхэм" по-прежнему оптимистичен насчет приобретения Гиббс-Уайта, но теперь сторонам, возможно, придется запастись терпением.




Метки Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 16:00

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  1. seagull77 14.07.2025 19:13 # seagull77
    Хотел быстренько съебатся в курятник к еврею по еврейски, но не тут то было!

    (ответить)

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