Светская хроника за понедельник
"Ливерпуль" предложит 40 миллионов фунтов за Марка Гехи. "Челси" интересуется Джанлуиджи Доннаруммой. Эван Фергюсон согласился перейти в "Рому". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо является огромным фанатом полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера. (Fichjaes)
Ибраима Конате из "Ливерпуля" — приоритетная цель "Реала" среди центральных защитников. (Diario AS)
"Ливерпуль" сделает первое и одновременно финальное предложение в 40 миллионов фунтов о покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)
Агент нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко вышел на контакт с "Ливерпулем". (TBR Football)
"Милан" очень заинтересован в нападающем "Челси" Николасе Джексоне. (Alfredo Pedulla)
"Челси" интересуется голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. (L'Equipe)
Голкипер "Челси" Филип Йоргенсен отказался переходить в "Страсбур", который теперь возьмет в аренду у "синих" Майка Пендерса. (L'Equipe)
"Бавария" сохраняет интерес к нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку. (Sky Sport Germany)
"Ботафого" ищет нового голкипера, ожидая, что Джон Виктор перейдет в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
"Ювентус" предложил "Юнайтед" 8.7 млн. фунтов плюс бонусы за вингера Джейдона Санчо. (Sky Sport Italy)
Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса хочет перейти в "Тоттенхэм". (Sky Sports)
"Ньюкасл" лидирует в борьбе за полузащитника "Атлетико" Конора Галлахера. (Mundo Deportivo)
Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон согласился перейти в "Рому". (Di Marzio)
"Ноттингем Форест" поспорит с европейскими грандами за вингера ПСВ Йохана Бакайоко. (Nottinghamshire Live)
Другое
"Арсенал" продвигается в переговорах с вингером Итаном Нванери о новом контракте. (Fabrizio Romano)
Главному тренеру ПСЖ Луису Энрике грозит дисквалификация за то, что он ударил нападающего "Челси" Жоао Педро после финала клубного Чемпионата Мира. (The Sun)
"Арсенал" обновляет трансферный рекорд среди женщин, согласившись заплатить свыше 1 млн. фунтов за нападающую "Ливерпуля" Оливию Смит. (BBC)
Бывший наставник "Юнайтед" Луи Ван Галь объявил, что победил рак. (BBC)
Девушка Алехандро Гарначо отписалась от вингера "Юнайтед" в инстаграме. (Daily Mail)
14.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
Я люблю чорли братишки. Диспетчер челсей сердце чарлий
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12.07.2025 11:17 #
halamadrid94
Естественно. Спасибо кэп, но все и так знают, что "вы не Реал". Даже рядом не стояли. Две сетки турнира как две разные вселенные. В этом и загвоздка.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115940/?c=1
12.07.2025 16:47 #
dexter
Челси - говнецо.
Источник: https://fapl.ru/posts/115940/?c=1
11.07.2025 08:19 #
halamadrid94
Уахахахаха. Орнул. Пенсы, умеете готовить? Готовьте очко!)
https://www.instagram.com/reel/DL7w47MIe6l/?igsh=ODJpZjJqeWJqYTFy
Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1
11.07.2025 09:22 #
halamadrid94
Найс горишь, пидор. Ничего. Это только начало. В финале увидим что к чему. Не пропадай, униженка.
Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1
11.07.2025 17:17 #
halamadrid94
Решил я съездить отдохнуть, не заходил на фупель, как пенсы распизделись. Они взяли турик? Может снова поссать на них, как думаете ребятки? Или подождем первой струи от парижан?)
Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1
11.07.2025 19:09 #
halamadrid94
Как же унижаю пенсиков, что они отдельным горят по всем веткам. Ничего. Пишите, пока есть время до воскресенья. А потом надо под шконку, как обычно. Если Арсенал положил пенсопитеков на лопатки полурезервом 5:0 , то представьте что сделает с этим недоразумением ПСЖ. Уахахахаха.
Источник: https://fapl.ru/posts/115928/?c=1
(ответить)
09.07.2025 23:10 #
dexter
Предвкушаю износилование эфси ниггерси.
(ответить)
09.07.2025 23:16 #
sausage
Извращуга! Я вот даже не знаю, смотреть финал или нет. Боюсь блевануть от такого изврата.
(ответить)
09.07.2025 23:21 #
dexter
Ну какое тут извращение?! Любителям из Лондона - покажут, как надо играть в футбол. А Боэляну, что не всякий ученик Пепа - новый футбольный мессия.
Источник: https://fapl.ru/posts/115972/?c=1
(ответить)
"Челси" интересуется голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. (L'Equipe)
После вчерашнего матча пусть наxyй идёт.
(ответить)
Попущенные хейтеры и любители оправдываться, которые строчат слезливые стены оправданий типа бабуси или ерсина, уже перешли в режим ридонли?
(ответить)
Трампси! Гегемонси! Доминаторси!
Челси на троне!!
Печенеги каклоиды и прочие ерсеины на страпоне!
Ну и..
Выйду на фупель, гляну на стадо!
Опущенцы под шконарем, и мне весело!
(ответить)
Просто напоминаю, что Челси - лучший клуб прошедшего сезона.
(ответить)
кароч на кчм 2029 пока не гарантируем поездочку.
либо выиграть лч нужно, либо за 3 ближайшие сезона набрать больше поинтов чем остальные английские команды ( с учетом того что условный арс ливерпуль и мс имеет фору в 1 сезон, и например арсенал за полуфинал в этом сезоне уже норм очей собрал, то нужно будет брать ЛЧ. ВЕРИМ, СМОЖЕМ) Ну либо же стабильно 3 года подряд до полуфинала доходить, так думаю тоже хватит, при учете что другие английские тимы не выиграют 2 лч за 3 года.
(ответить)
https://www.youtube.com/shorts/fI-2oaktfkg
ебало етого заднеприводного пидарка представили?
(ответить)
Арсенал" обновляет трансферный рекорд среди женщин, согласившись заплатить свыше 1 млн. фунтов за нападающую "Ливерпуля" Оливию Смит. (BBC)
Источник: https://fapl.ru/posts/115982/
Челси женская команда ебет и здесь Арсенал выигровая кубки! Лондон СИНИЙ!
(ответить)
быстро синее говно с главной слетело
ахахаха
(ответить)
почему когда к ержану обращаешься ерсеин, то он делает вид, что искрене не понимает о ком идет речь?
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