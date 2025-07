Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" предложит 40 миллионов фунтов за Марка Гехи. "Челси" интересуется Джанлуиджи Доннаруммой. Эван Фергюсон согласился перейти в "Рому". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо является огромным фанатом полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера. (Fichjaes)



Ибраима Конате из "Ливерпуля" — приоритетная цель "Реала" среди центральных защитников. (Diario AS)



"Ливерпуль" сделает первое и одновременно финальное предложение в 40 миллионов фунтов о покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)



Агент нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко вышел на контакт с "Ливерпулем". (TBR Football)



"Милан" очень заинтересован в нападающем "Челси" Николасе Джексоне. (Alfredo Pedulla)



"Челси" интересуется голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. (L'Equipe)



Голкипер "Челси" Филип Йоргенсен отказался переходить в "Страсбур", который теперь возьмет в аренду у "синих" Майка Пендерса. (L'Equipe)



"Бавария" сохраняет интерес к нападающему "Челси" Кристоферу Нкунку. (Sky Sport Germany)



"Ботафого" ищет нового голкипера, ожидая, что Джон Виктор перейдет в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



"Ювентус" предложил "Юнайтед" 8.7 млн. фунтов плюс бонусы за вингера Джейдона Санчо. (Sky Sport Italy)



Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса хочет перейти в "Тоттенхэм". (Sky Sports)



"Ньюкасл" лидирует в борьбе за полузащитника "Атлетико" Конора Галлахера. (Mundo Deportivo)



Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон согласился перейти в "Рому". (Di Marzio)



"Ноттингем Форест" поспорит с европейскими грандами за вингера ПСВ Йохана Бакайоко. (Nottinghamshire Live)



Другое



"Арсенал" продвигается в переговорах с вингером Итаном Нванери о новом контракте. (Fabrizio Romano)



Главному тренеру ПСЖ Луису Энрике грозит дисквалификация за то, что он ударил нападающего "Челси" Жоао Педро после финала клубного Чемпионата Мира. (The Sun)



"Арсенал" обновляет трансферный рекорд среди женщин, согласившись заплатить свыше 1 млн. фунтов за нападающую "Ливерпуля" Оливию Смит. (BBC)



Бывший наставник "Юнайтед" Луи Ван Галь объявил, что победил рак. (BBC)



Девушка Алехандро Гарначо отписалась от вингера "Юнайтед" в инстаграме. (Daily Mail)