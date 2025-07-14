"Арсенал" согласовал покупку Москеры

Кристиан Москера "Арсенал" согласовал компенсацию за защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеру.

В прошлом месяце "Валенсия" отказалась продать Москеру в "Арсенал" за 12 миллионов фунтов, оценив 21-летнего испанца в 17 млн. фунтов.

Однако в результате переговоров "Арсеналу" удалось сбить цену до 13 млн. фунтов плюс 4.3 млн. фунтов в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам Москера уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта, и ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Если не возникнет никаких неожиданностей, в ближайшую субботу Москера вылетит с командой Микеля Артеты в турне по Сингапуру и Гонконгу.




Метки Арсенал, Валенсия, Москера

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 14:00

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  1. largo-winch 14.07.2025 14:44 # largo-winch
    Остановите эту трансферную машину

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  2. ivan-tns 14.07.2025 14:12 # ivan-tns
    Молодой монстр. Берут на обучение и подмену под Салиба и Габриэла.

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  3. bembo 14.07.2025 14:07 # bembo
    очередной 2х метровый бомж за оверпрайс с менталкой лузера

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