"Арсенал" согласовал покупку Москеры
"Арсенал" согласовал компенсацию за защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеру.
В прошлом месяце "Валенсия" отказалась продать Москеру в "Арсенал" за 12 миллионов фунтов, оценив 21-летнего испанца в 17 млн. фунтов.
Однако в результате переговоров "Арсеналу" удалось сбить цену до 13 млн. фунтов плюс 4.3 млн. фунтов в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сам Москера уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта, и ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.
Если не возникнет никаких неожиданностей, в ближайшую субботу Москера вылетит с командой Микеля Артеты в турне по Сингапуру и Гонконгу.
14.07.2025 14:00
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