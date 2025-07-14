"Арсенал" согласовал покупку Москеры

"Арсенал" согласовал компенсацию за защитника испанской "Валенсии" Кристиана Москеру.

В прошлом месяце "Валенсия" отказалась продать Москеру в "Арсенал" за 12 миллионов фунтов, оценив 21-летнего испанца в 17 млн. фунтов.



Однако в результате переговоров "Арсеналу" удалось сбить цену до 13 млн. фунтов плюс 4.3 млн. фунтов в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Сам Москера уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта, и ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.



Если не возникнет никаких неожиданностей, в ближайшую субботу Москера вылетит с командой Микеля Артеты в турне по Сингапуру и Гонконгу.