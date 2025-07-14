"Челси" получил 84 млн. фунтов призовых за победу на клубном Чемпионате Мира

Благодаря победе на клубном Чемпионате Мира "Челси" обеспечил себе призовые от ФИФА в размере 84 миллионов фунтов.

Напомним, для первого розыгрыша клубного Чемпионата Мира по новому формату ФИФА подготовила впечатляющий призовой фонд в 1 миллиард долларов (726 млн. фунтов).



Указанная сумма состояла из двух частей. Первая — на 525 млн. долларов — была разделена между всеми 32 участниками, а распределение второй — на 475 млн. долларов — зависело от спортивных успехов.



Благодаря победе 3:0 над ПСЖ в финале "Челси" обеспечил себе наибольшие на турнире призовые в 84 млн. фунтов. Соперник "синих" положил в свой карман 78.4 млн. фунтов, сообщает BBC.



Для "Челси" указанные призовые составляют 16% от того, что клуб зарабатывает за сезон, и это второй высший показатель на турнире. Вне досягаемости оказался новозеландский "Окленд Сити", который получил от ФИФА 3.3 млн. фунтов — почти в семь раз больше своего дохода в 2024 году (488,000 фунтов).



