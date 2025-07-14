Палмер был "сбит с толку" присутствием Трампа

Дональд Трамп Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер признался, что он был "немного сбит с толку" из-за присутствия рядом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время церемонии награждения в финале клубного Чемпионата Мира.

Вручив "Челси" золотые медали за победу 3:0 над ПСЖ в финале турнира ФИФА, Трамп передал капитану "синих" Рису Джеймсу трофей, а затем внезапно решил остаться на сцене.

В этот момент Палмер даже обратился к Джеймсу и спросил: "Что он делает?" Коул не был готов к такому повороту событий.

"Я знал, что он здесь, но я не знаю, что он окажется на сцене, когда мы будем поднимать трофей. Да, я был немного сбит с толку", — цитирует Палмера Evening Standard.




Метки клубный Чемпионат Мира, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 12:00

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  1. gary47 14.07.2025 13:23 # gary47
    Дональд Фёдорыч в своем репертуаре)

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  2. hunter022 14.07.2025 12:20 # hunter022
    В США эту синюю помойку мало кто поддерживает,вот Трамп решил поднять рейтинг этой помойки простояв рядом...

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  3. nurzhan-zh 14.07.2025 12:07 # nurzhan-zh
    Он тоже его фанат, решил постоять рядом :)

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