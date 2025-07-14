Гарначо ищет себе клуб в Премьер-Лиге

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо надеется перейти в другой клуб Премьер-Лиги этим летом.

И хотя на днях стало известно, что Гарначо получил разрешение приступить к тренировкам с "Юнайтед", журналист Фабрицио Романо утверждает, что эта глава карьеры Алехандро завершена.



В следующем сезоне 21-летний Гарначо точно будет выступать за другой клуб, но, несмотря на интерес из-за рубежа, Алехандро хочет остаться в Премьер-Лиге.



Ранее пресса сообщала об интересе к Гарначо со стороны "Челси", однако в данный момент неясно, потребуется ли "синим" еще один вингер, учитывая приход Эстевао и Джейми Гиттенса.