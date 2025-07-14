Макати запланировал поездку во Франкфурт

Полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати посетит Франкфурт на предстоящей неделе, чтобы провести переговоры с "Айнтрахтом".

22-летний Макати отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, и ожидается, что этим летом Джеймс сменит клуб.



К Макати, который едва выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии в качестве капитана, существует огромный интерес из Премьер-Лиги и Бундеслиги.



Одним из претендентов на Макати как раз и является "Айнтрахт", который пригласил Джеймса к себе осмотреться и обсудить условия возможного сотрудничества, утверждает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале.



Добавим, лишь в мае на переговоры с "Айнтрахтом" приезжал Джоб Беллингем, который в итоге выбрал дортмундскую "Боруссию", претендующую и на Макати.