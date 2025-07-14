Макати запланировал поездку во Франкфурт
Полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати посетит Франкфурт на предстоящей неделе, чтобы провести переговоры с "Айнтрахтом".
22-летний Макати отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, и ожидается, что этим летом Джеймс сменит клуб.
К Макати, который едва выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии в качестве капитана, существует огромный интерес из Премьер-Лиги и Бундеслиги.
Одним из претендентов на Макати как раз и является "Айнтрахт", который пригласил Джеймса к себе осмотреться и обсудить условия возможного сотрудничества, утверждает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале.
Добавим, лишь в мае на переговоры с "Айнтрахтом" приезжал Джоб Беллингем, который в итоге выбрал дортмундскую "Боруссию", претендующую и на Макати.
14.07.2025 10:00
Просмотров: 306
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Давай лучше в Форест. Там как раз место Гиббс-Уайта освобождается
(ответить)
Так и знал, что сбагрят своего воспитанника. Чемпион Европы, кэп молодёжки... Зато каких-то узбеков за 30-ку покупают.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий