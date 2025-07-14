Макати запланировал поездку во Франкфурт

Джеймс Макати Полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати посетит Франкфурт на предстоящей неделе, чтобы провести переговоры с "Айнтрахтом".

22-летний Макати отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, и ожидается, что этим летом Джеймс сменит клуб.

К Макати, который едва выиграл Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии в качестве капитана, существует огромный интерес из Премьер-Лиги и Бундеслиги.

Одним из претендентов на Макати как раз и является "Айнтрахт", который пригласил Джеймса к себе осмотреться и обсудить условия возможного сотрудничества, утверждает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале.

Добавим, лишь в мае на переговоры с "Айнтрахтом" приезжал Джоб Беллингем, который в итоге выбрал дортмундскую "Боруссию", претендующую и на Макати.




Метки Айнтрахт, Макати, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 10:00

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  1. gary47 14.07.2025 13:25 # gary47
    Давай лучше в Форест. Там как раз место Гиббс-Уайта освобождается

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  2. sausage 14.07.2025 10:51 # sausage
    Так и знал, что сбагрят своего воспитанника. Чемпион Европы, кэп молодёжки... Зато каких-то узбеков за 30-ку покупают.

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