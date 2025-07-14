Мареска: "Мы выиграли матч в первые 10 минут"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что судьба финала клубного Чемпионата Мира против ПСЖ была решена в первые 10 минут.

"Челси" убедительно переиграл ПСЖ в финале клубного Чемпионата Мира, все три своих гола забив еще в первом тайме (3:0).

И хотя Коул Палмер открыл счет только на 22-й минуте, Мареска думает, что предопределили результат первые 10 минут.

"У меня нет слов. Что касается игроков, то они заслуживают этот момент".

"На мой взгляд, мы выиграли матч в первые 10 минут. В первые 10 минут мы задали темп, мы направили игру так, как хотели. Мы были очень хороши".

"К сожалению, погодные условия были непростыми, чтобы продолжать играть таким образом все 90 минут. Но я думаю, мы выиграли матч в первые 10 минут", — цитирует Мареску Evening Standard.




Метки клубный Чемпионат Мира, Мареска, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 09:00

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  1. chelsealondon 14.07.2025 10:31 # chelsealondon
    Шарлатан хорош конечно хаха…

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  2. chelsiukpro 14.07.2025 09:51 # chelsiukpro
    ,Логично - что игроки Челси не хуже Игроков ПСЖ плюс минус по некоторым позициям! Физуха у Челси посильнее.

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  3. jumanji338 14.07.2025 09:46 # jumanji338
    Ах ты лысый шарлотан с титановыми шарами)

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  4. chelsea88 14.07.2025 09:28 # chelsea88
    Имеет право повыёбываться конечно.

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  5. division 14.07.2025 09:11 # division
    Этому ПСЖ до Челси ещё очень далеко

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