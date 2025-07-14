Мареска: "Мы выиграли матч в первые 10 минут"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что судьба финала клубного Чемпионата Мира против ПСЖ была решена в первые 10 минут.

"Челси" убедительно переиграл ПСЖ в финале клубного Чемпионата Мира, все три своих гола забив еще в первом тайме (3:0).



И хотя Коул Палмер открыл счет только на 22-й минуте, Мареска думает, что предопределили результат первые 10 минут.



"У меня нет слов. Что касается игроков, то они заслуживают этот момент".



"На мой взгляд, мы выиграли матч в первые 10 минут. В первые 10 минут мы задали темп, мы направили игру так, как хотели. Мы были очень хороши".



"К сожалению, погодные условия были непростыми, чтобы продолжать играть таким образом все 90 минут. Но я думаю, мы выиграли матч в первые 10 минут", — цитирует Мареску Evening Standard.