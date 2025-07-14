"Арсенал" окончательно согласовал стоимость Дьекереша

"Арсенал" окончательно согласовал компенсацию за нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Еще несколько дней казалось, что разногласия двух клубов насчет стоимости Дьекереша могут быть непреодолимыми, но в конце концов компромисс был достигнут.



По информации The Athletic, "Спортинг" согласился отпустить Дьекереша в "Арсенал" за 63.5 млн. евро (54.8 млн. фунтов) в качестве гарантированной суммы плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



При этом агент 27-летнего шведа отказался от положенных ему комиссионных, чтобы сделка была заключена поскорее.



Указанная стоимость сделки в 63.5+10 млн. евро немногим больше тех 60+10 млн. евро, за которые, как считал сам Дьекереш, "Спортинг" должен был его отпустить в рамках джентльменской договоренности. Поэтому "Арсеналу" удалось значительно продавить португальскую сторону в переговоров.



Журналист Бен Джейкобс добавляет, что доля в 10 процентов будет положена "Ковентри" как бывшему клубу Дьекереша. Изначально эта доля составляла 15 процентов, но 5 процентов "Спортинг" выкупил назад на старте минувшего сезона.