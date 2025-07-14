"Арсенал" окончательно согласовал стоимость Дьекереша

Виктор Дьекереш "Арсенал" окончательно согласовал компенсацию за нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Еще несколько дней казалось, что разногласия двух клубов насчет стоимости Дьекереша могут быть непреодолимыми, но в конце концов компромисс был достигнут.

По информации The Athletic, "Спортинг" согласился отпустить Дьекереша в "Арсенал" за 63.5 млн. евро (54.8 млн. фунтов) в качестве гарантированной суммы плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.

При этом агент 27-летнего шведа отказался от положенных ему комиссионных, чтобы сделка была заключена поскорее.

Указанная стоимость сделки в 63.5+10 млн. евро немногим больше тех 60+10 млн. евро, за которые, как считал сам Дьекереш, "Спортинг" должен был его отпустить в рамках джентльменской договоренности. Поэтому "Арсеналу" удалось значительно продавить португальскую сторону в переговоров.

Журналист Бен Джейкобс добавляет, что доля в 10 процентов будет положена "Ковентри" как бывшему клубу Дьекереша. Изначально эта доля составляла 15 процентов, но 5 процентов "Спортинг" выкупил назад на старте минувшего сезона.




Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 06:00

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  1. rud 14.07.2025 08:40 # rud
    Указанная стоимость сделки немногим больше, чем ожидалось. Арсеналу" удалось значительно продавить португальскую сторону в переговоров.
    В чем же арсенал продавил?))

    (ответить)

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