"Челси" выиграл клубный Чемпионат Мира, разгромив ПСЖ
"Челси" разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного Чемпионата Мира.
Полузащитник Мойсес Кайседо залечил свою лодыжку и сохранил место в стартовом составе "синих". Поправился и Ромео Лавиа, расположившись в запасе вместе с Николасом Джексоном и Лиамом Делапом.
Начало матча осталось за "Челси", который едва не открыл счет уже на восьмой минуте. Коул Палмер пробил с границы штрафной, но лишь сотряс стойку за воротами.
Постепенно ПСЖ втянулся в игру. На 16-й минуте Марк Кукурелья прервал опаснейший пас в своей штрафной под удар Ашрафа Хакими.
Спустя две минуты "синих" спас уже их голкипер Роберт Санчес, отразив удар низом Дезире Дуэ с подступов к штрафной.
И все-таки "Челси" был лучше, открыв счет на 22-й минуте. Мало Гюсто прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и покатил на границу площадки, где Палмер подработал мяч и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 1:0.
Вскоре после небольшой паузы на водопой Палмер повторил свой трюк. Коул сместился вдоль границы штрафной, совершил ложный замах и поразил тот же угол — 2:0.
Войдя во вкус, "синие" забили и третий гол до перерыва. Палмер сделал умную передачу в штрафную на рывок Педро, а Жоао подсек мяч перед голкипером — 3:0.
В самой концовке первого тайма Санчес совершил еще один сейв, забрав мяч после удара Жоау Невеша головой.
Во втором тайме "Челси" отошел назад и сосредоточился на обороне, а Санчес действовал просто безошибочно, поэтому давление ПСЖ не приносило никаких плодов.
На 68-й минуте едва вышедший на замену Лиам Делап едва не развил преимущество "синих", но его дальний удар был в прыжке отражен Джанлуиджи Доннарумой.
На 80-й минуте Делап воспользовался ошибкой защитника, но попытка Лиама обойти Доннарумму и закатить мяч в пустые ворота не увенчалась успехом.
В концовке у парижан откровенно сдали нервы, что обернулось удалением Невеша, схватившего за волосы Кукурелью.
"Челси" провел превосходный матч, обеспечив себе второй при Энцо Мареске трофей и впечатляющие призовые. Кажется, ПСЖ просто не ожидал такого сопротивления от Коула Палмера и компании.
"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 3:0 (3:0)
Голы: Палмер 22, 30, Педро 43.
"Челси": Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Дьюсбери-Холл 77), Нету (Нкунку 78), Фернандес (Сантос 61), Палмер, Педро (Делап 67).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Рамуш 73), Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис (Заир-Эмери 73), Дуэ (Меюлю 73), Дембеле, Кварацхелия (Барколя 58).
Предупреждения: Нету, Кайседо, Гюсто, Колуилл — Дембеле, Мендеш.
Удаление: Невеш 85.
14.07.2025 00:15
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Последние комментарии:
это пиздец что я вижу Трамп вышел поздравлять
вот такой кринжатины я не видел НИКОГДА ))))
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а местные чвитинье зм давали) ору
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Перезапуск «Клиники» в работе! Шоураннер оригинального проекта Билл Лоуренс станет исполнительным продюсером, а актёры, сыгравшие Джей Ди, Тёрка и Эллиот, вернутся к своим ролям.
Ребут расскажет историю Джей Ди и Тёрка, которые впервые за тысячу лет наконец-то работают вместе. За годы медицина и мир изменились, но дружба всё та же.
Скорее всего будет полный провал и херня по типу 8 сезона оригинальной клиники.
Вообще не верю в успех. Но всё равно ебать как интересно. Почти как новый сезон АПЛ
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КАЙСЕДО >>> чмитинья + сруис + чмевеш
тупа вайбы с победной лч.когда КАНТЕ в соло обоссал чмодрича.чмосса и чмаземиро.
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сча с нашивкой Чемпионов Мира аж на 4 года пиздец спонсора найдём, будет самый дорогой контракт в футболе, уверен. как же ебём по всем фронтам, ахуй
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хочу поздравить двух самых преданных фанов синих на фупле - ВАЛМИНА и ВИНИПУХА! братья-белорусы, с победой ВАС!
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чепухалси > псг > лифак > среал
желтоёблый, где ты?
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ору))
13.07.2025 21:24 #
halamadrid94
Уахах. Ору. Даже самый отбитый пенс знает, что нужно ставить Джеймса на профильную позицию, а в центр рядом с Кайседо расположить еще одного оборонительного полузащитника, ибо мячом много владеть не получится, а Энцо в таких делах такой себе помощник. Ну и Жоау Педро в старте - сомнительно. Посмотрим , что получится. Мой прогноз вы знаете.
(ответить)
13.07.2025 21:27 #
narcot
и без прогнозов знаем, что ты дырявый прогнозист
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Источник: https://fapl.ru/posts/115954/?c=1#c8075689
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Палмер > азар
Во всем. Кроме бесполезных обводок, тут жопара не превзойти
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новая авататочка готова.
ГрандСлэМ фанату ГРАНДСЛЭМ аватарочка.
Еден Азар ето уже слишком мелко
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Мыкола Палмерюк молодец конечно, но игрока турника заслужил самый лучший полузащитник планеты - Мойзес КАЙСЕДО! Только отбитый на голову колбасник будет спорить!
(ответить)
я люблю Челси
(ответить)
ЧЕЛСИ
ТРАМП
СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
ВЕЛИЧИЕ!
(ответить)
А Дуэ что за награду получил?
(ответить)
не понимаю.че все так удивляются результату и называют это сенсацией.изначально как бы все было ясно здравомыслящим людям.с одной стороны был победитель самого престижного и значимого еврокубка о котором мечтает каждый футболист.а с другой фартовый нефтяной мешок "писяже". которому повезло попасть на дохлый интер в финале.
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просто как же я завтра радостно буду смотреть все эти гнусные футбольные передачи, в которых кукарекали "псж закроет 3-0, 4-0, че там смотреть"....ай бааааля суккккккка как же я хотел чтобы эти гниды пососали вялого...и это случилось!
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че там фанаты прое6альси на трибунах кроме "chelsea chelsea chelsea" что то смогли родить?
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ЧЕЛСИ
ТРАМП
МАРК ГИУ
ВЕЛИЧИЕ
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Збс конечно вые6али ПСЖ…
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бля ну фанатам петь на стадионе "чемпионс оф воррлд ви ноу ху ви а" как-то не звучит уже)))))))
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