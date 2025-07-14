"Челси" выиграл клубный Чемпионат Мира, разгромив ПСЖ

Коул Палмер "Челси" разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного Чемпионата Мира.

Полузащитник Мойсес Кайседо залечил свою лодыжку и сохранил место в стартовом составе "синих". Поправился и Ромео Лавиа, расположившись в запасе вместе с Николасом Джексоном и Лиамом Делапом.

Начало матча осталось за "Челси", который едва не открыл счет уже на восьмой минуте. Коул Палмер пробил с границы штрафной, но лишь сотряс стойку за воротами.

Постепенно ПСЖ втянулся в игру. На 16-й минуте Марк Кукурелья прервал опаснейший пас в своей штрафной под удар Ашрафа Хакими.

Спустя две минуты "синих" спас уже их голкипер Роберт Санчес, отразив удар низом Дезире Дуэ с подступов к штрафной.

И все-таки "Челси" был лучше, открыв счет на 22-й минуте. Мало Гюсто прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и покатил на границу площадки, где Палмер подработал мяч и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 1:0.

Вскоре после небольшой паузы на водопой Палмер повторил свой трюк. Коул сместился вдоль границы штрафной, совершил ложный замах и поразил тот же угол — 2:0.

Войдя во вкус, "синие" забили и третий гол до перерыва. Палмер сделал умную передачу в штрафную на рывок Педро, а Жоао подсек мяч перед голкипером — 3:0.

В самой концовке первого тайма Санчес совершил еще один сейв, забрав мяч после удара Жоау Невеша головой.

Во втором тайме "Челси" отошел назад и сосредоточился на обороне, а Санчес действовал просто безошибочно, поэтому давление ПСЖ не приносило никаких плодов.

На 68-й минуте едва вышедший на замену Лиам Делап едва не развил преимущество "синих", но его дальний удар был в прыжке отражен Джанлуиджи Доннарумой.

На 80-й минуте Делап воспользовался ошибкой защитника, но попытка Лиама обойти Доннарумму и закатить мяч в пустые ворота не увенчалась успехом.

В концовке у парижан откровенно сдали нервы, что обернулось удалением Невеша, схватившего за волосы Кукурелью.

"Челси" провел превосходный матч, обеспечив себе второй при Энцо Мареске трофей и впечатляющие призовые. Кажется, ПСЖ просто не ожидал такого сопротивления от Коула Палмера и компании.

"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 3:0 (3:0)

Голы: Палмер 22, 30, Педро 43.

"Челси": Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Дьюсбери-Холл 77), Нету (Нкунку 78), Фернандес (Сантос 61), Палмер, Педро (Делап 67).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Рамуш 73), Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис (Заир-Эмери 73), Дуэ (Меюлю 73), Дембеле, Кварацхелия (Барколя 58).

Предупреждения: Нету, Кайседо, Гюсто, Колуилл — Дембеле, Мендеш.

Удаление: Невеш 85.

Челси




Метки клубный Чемпионат Мира, обзор матча, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2025 00:15

Количество просмотров Просмотров: 3347

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Последние комментарии:




  1. b84 14.07.2025 02:05 # b84
    это пиздец что я вижу Трамп вышел поздравлять
    вот такой кринжатины я не видел НИКОГДА ))))

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  2. narcot 14.07.2025 02:02 # narcot
    а местные чвитинье зм давали) ору

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  3. kellborn 14.07.2025 01:54 # kellborn
    Перезапуск «Клиники» в работе! Шоураннер оригинального проекта Билл Лоуренс станет исполнительным продюсером, а актёры, сыгравшие Джей Ди, Тёрка и Эллиот, вернутся к своим ролям.

    Ребут расскажет историю Джей Ди и Тёрка, которые впервые за тысячу лет наконец-то работают вместе. За годы медицина и мир изменились, но дружба всё та же.


    Скорее всего будет полный провал и херня по типу 8 сезона оригинальной клиники.

    Вообще не верю в успех. Но всё равно ебать как интересно. Почти как новый сезон АПЛ

    (ответить)

  4. sean-dyche18plus 14.07.2025 01:50 # sean-dyche18plus
    КАЙСЕДО >>> чмитинья + сруис + чмевеш

    тупа вайбы с победной лч.когда КАНТЕ в соло обоссал чмодрича.чмосса и чмаземиро.

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  5. skydreams 14.07.2025 01:42 # skydreams
    сча с нашивкой Чемпионов Мира аж на 4 года пиздец спонсора найдём, будет самый дорогой контракт в футболе, уверен. как же ебём по всем фронтам, ахуй

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  6. skydreams 14.07.2025 01:39 # skydreams
    хочу поздравить двух самых преданных фанов синих на фупле - ВАЛМИНА и ВИНИПУХА! братья-белорусы, с победой ВАС!

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  7. narcot 14.07.2025 01:38 # narcot
    чепухалси > псг > лифак > среал


    желтоёблый, где ты?

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  8. narcot 14.07.2025 01:36 # narcot
    ору))



    13.07.2025 21:24 #
    halamadrid94

    Уахах. Ору. Даже самый отбитый пенс знает, что нужно ставить Джеймса на профильную позицию, а в центр рядом с Кайседо расположить еще одного оборонительного полузащитника, ибо мячом много владеть не получится, а Энцо в таких делах такой себе помощник. Ну и Жоау Педро в старте - сомнительно. Посмотрим , что получится. Мой прогноз вы знаете.
    (ответить)
    13.07.2025 21:27 #
    narcot

    и без прогнозов знаем, что ты дырявый прогнозист
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    Источник: https://fapl.ru/posts/115954/?c=1#c8075689

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  9. mafia 14.07.2025 01:35 # mafia
    Палмер > азар

    Во всем. Кроме бесполезных обводок, тут жопара не превзойти

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  10. bembo 14.07.2025 01:34 # bembo
    новая авататочка готова.

    ГрандСлэМ фанату ГРАНДСЛЭМ аватарочка.


    Еден Азар ето уже слишком мелко

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  11. skydreams 14.07.2025 01:29 # skydreams
    Мыкола Палмерюк молодец конечно, но игрока турника заслужил самый лучший полузащитник планеты - Мойзес КАЙСЕДО! Только отбитый на голову колбасник будет спорить!

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  12. bembo 14.07.2025 01:28 # bembo
    я люблю Челси

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  13. skydreams 14.07.2025 01:25 # skydreams
    ЧЕЛСИ
    ТРАМП
    СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР

    ВЕЛИЧИЕ!

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  14. chelsea88 14.07.2025 01:19 # chelsea88
    А Дуэ что за награду получил?

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  15. sean-dyche18plus 14.07.2025 01:19 # sean-dyche18plus
    не понимаю.че все так удивляются результату и называют это сенсацией.изначально как бы все было ясно здравомыслящим людям.с одной стороны был победитель самого престижного и значимого еврокубка о котором мечтает каждый футболист.а с другой фартовый нефтяной мешок "писяже". которому повезло попасть на дохлый интер в финале.

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  16. bembo 14.07.2025 01:14 # bembo
    просто как же я завтра радостно буду смотреть все эти гнусные футбольные передачи, в которых кукарекали "псж закроет 3-0, 4-0, че там смотреть"....ай бааааля суккккккка как же я хотел чтобы эти гниды пососали вялого...и это случилось!

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  17. mafia 14.07.2025 01:14 # mafia
    че там фанаты прое6альси на трибунах кроме "chelsea chelsea chelsea" что то смогли родить?

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  18. sean-dyche18plus 14.07.2025 01:13 # sean-dyche18plus
    ЧЕЛСИ
    ТРАМП
    МАРК ГИУ

    ВЕЛИЧИЕ

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  19. chelsealondon 14.07.2025 01:12 # chelsealondon
    Збс конечно вые6али ПСЖ…

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  20. bembo 14.07.2025 01:11 # bembo
    бля ну фанатам петь на стадионе "чемпионс оф воррлд ви ноу ху ви а" как-то не звучит уже)))))))

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