"Челси" выиграл клубный Чемпионат Мира, разгромив ПСЖ

"Челси" разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0 в финале клубного Чемпионата Мира.

Полузащитник Мойсес Кайседо залечил свою лодыжку и сохранил место в стартовом составе "синих". Поправился и Ромео Лавиа, расположившись в запасе вместе с Николасом Джексоном и Лиамом Делапом.



Начало матча осталось за "Челси", который едва не открыл счет уже на восьмой минуте. Коул Палмер пробил с границы штрафной, но лишь сотряс стойку за воротами.



Постепенно ПСЖ втянулся в игру. На 16-й минуте Марк Кукурелья прервал опаснейший пас в своей штрафной под удар Ашрафа Хакими.



Спустя две минуты "синих" спас уже их голкипер Роберт Санчес, отразив удар низом Дезире Дуэ с подступов к штрафной.



И все-таки "Челси" был лучше, открыв счет на 22-й минуте. Мало Гюсто прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и покатил на границу площадки, где Палмер подработал мяч и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 1:0.



Вскоре после небольшой паузы на водопой Палмер повторил свой трюк. Коул сместился вдоль границы штрафной, совершил ложный замах и поразил тот же угол — 2:0.



Войдя во вкус, "синие" забили и третий гол до перерыва. Палмер сделал умную передачу в штрафную на рывок Педро, а Жоао подсек мяч перед голкипером — 3:0.



В самой концовке первого тайма Санчес совершил еще один сейв, забрав мяч после удара Жоау Невеша головой.



Во втором тайме "Челси" отошел назад и сосредоточился на обороне, а Санчес действовал просто безошибочно, поэтому давление ПСЖ не приносило никаких плодов.



На 68-й минуте едва вышедший на замену Лиам Делап едва не развил преимущество "синих", но его дальний удар был в прыжке отражен Джанлуиджи Доннарумой.



На 80-й минуте Делап воспользовался ошибкой защитника, но попытка Лиама обойти Доннарумму и закатить мяч в пустые ворота не увенчалась успехом.



В концовке у парижан откровенно сдали нервы, что обернулось удалением Невеша, схватившего за волосы Кукурелью.



"Челси" провел превосходный матч, обеспечив себе второй при Энцо Мареске трофей и впечатляющие призовые. Кажется, ПСЖ просто не ожидал такого сопротивления от Коула Палмера и компании.



"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 3:0 (3:0)



Голы: Палмер 22, 30, Педро 43.



"Челси": Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Дьюсбери-Холл 77), Нету (Нкунку 78), Фернандес (Сантос 61), Палмер, Педро (Делап 67).



ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Рамуш 73), Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис (Заир-Эмери 73), Дуэ (Меюлю 73), Дембеле, Кварацхелия (Барколя 58).



Предупреждения: Нету, Кайседо, Гюсто, Колуилл — Дембеле, Мендеш.



Удаление: Невеш 85.



