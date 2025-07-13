"Вест Хэм" нацелился на Харви Эллиотта

"Вест Хэм" предпримет амбициозную попытку приобрести полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта.

"Вест Хэм" едва выручил 55 миллионов фунтов с продажи Мохаммеда Кудуса в "Тоттенхэма", и теперь "молотобойцы" готовы инвестировать эти средства назад в свой состав.



"Вест Хэм" уже согласовал покупку левого защитника пражской "Спарты" Малика Диуфа, а также большой целью для лондонского клуба является 22-летний Эллиотт, утверждает The Guardian.



Эллиотт едва вернулся с победного для молодежной сборной Англии Чемпионата Европы U-21, где он забил пять голов в шести матчах и был признан лучшим игроком турнира.



Эллиотт уже признал, что ради своей карьеры ему может потребоваться покинуть "Ливерпуль", где он не имеет регулярной игровой практики.



"Вест Хэм" пока не выдвигал свое предложение, но настроен оптимистично насчет возвращения экс-игрока "Фулхэма" в столицу.