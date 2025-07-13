"Арсенал" совершил прорыв в переговорах по Дьекерешу

"Арсенал" совершил прорыв в переговорах о приобретении нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.

После того, как Дьекереш не вернулся для предсезонной подготовки, президент "Спортинга" Фредерику Варандаш заявил, что у его клуба нет никакой джентльменской договоренности с Виктором и игрок уйдет только по справедливой рыночной цене.



Несмотря на витающее в воздухе напряжение, сейчас "Арсенал" вплотную приблизился к достижению компромисса со "Спортингом" об условиях сделки.



Как утверждает The Athletic, "Арсеналу" остается совершить "заключительные шаги", прежде чем Дьекереш сможет подписать уже согласованный контракт до 2030 года.



Дьекереш представляет "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" в 2023 году. В Лиссабоне Виктор заслужил репутацию одного из лучших бомбардиров Европы, забив 54 гола в 52 матчах минувшего сезона и выиграв португальское первенство и Кубок Португалии.