Рэшфорд отказал саудовскому клубу

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии.

"Юнайтед" дал ясно понять Рэшфорду, что тот более не входит в планы главного тренера Рубена Аморима, отправив Маркуса в аренду в "Астон Виллу" на вторую половину сезона и затем забрав его 10-й номер.



Однако Рэшфорд не готов уходить куда попало. Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в Испании, Маркус ответил отказом на предложение стоимостью 34 миллиона фунтов от неназванного саудовского клуба.



Рэшфорд продолжает настаивать на переходе в "Барселону", однако каталонский клуб лишь может позволить себе арендовать 27-летнего англичанина с опцией выкупа.